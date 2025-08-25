ブラトップで浮かびあがる見事な肉体と色気、チョン・ジヒョン「ANDAR」新コレクションを着用

女優チョン・ジヒョンがブラトップ姿で新たな魅力を披露した。

【写真】「Hは無音だよ」チョン・ジヒョン

テクニカルアスレジャーブランド「ANDAR」は8月21日、2年半にわたる研究を経て、高強度ランニングに最適化した独自開発素材「ランブースト」を用いた新ライン「ランブースト・コレクション」のローンチを発表した。

今回のビジュアルでチョン・ジヒョンは、強い眼差しと引き締まったボディラインで圧倒的な存在感を見せつけている。ランニングやトレーニングを楽しむ姿を通して、同コレクションが追求する機能性とスタイルを体現。高機能ランニングウェアのパフォーマンス性と自由な活動性を自然に伝え、機能美とファッション性を兼ね備えた姿で視線を釘付けにした。

新開発の「ランブースト」は、薄手ながらも高密度であるため激しいランニング時の筋肉の余計な振動を抑え、効率を高めながらも圧迫感は最小限に抑えるという。さらに、四方向への優れた伸縮性で自由な動きを可能にし、超軽量感で長時間着用しても疲れにくいのが特徴だ。

（写真＝ANDAR）チョン・ジヒョン

ANDARのコン・ソンア代表は「2年半に及ぶ研究開発の成果である今回のコレクションは、ランニングに集中できるよう機能性と快適さを細部まで考慮して誕生した専門ランニングウェアシリーズ。今後も国内外のランナーが満足できる製品を継続的に発表し、ラインアップの強化に努めていく」とコメントした。

◇チョン・ジヒョン プロフィール

1981年10月30日生まれ。17歳の時にモデルの友人の撮影見学に行った際、関係者に声をかけられ、ファッション誌の表紙モデルを務め、芸能界デビューを果たす。1998年にドラマ『私の心を奪って』で女優デビュー。2001年に主演映画『猟奇的な彼女』が社会現象になるほどの大ヒット作となり、「国民の初恋」という愛称で爆発的な人気を集めた。また、2014年のドラマ『星から来たあなた』は、韓国のみならずアジア全域で大きな人気を得た。プライベートでは2012年4月に、ALPHA資産運用のチェ・ゴン会長の次男であるチェ・ジュンヒョク氏と結婚。2016年2月に長男、2018年1月に次男を出産した。