エンバペのドブレーテ＆ヴィニシウスの1G1A！ レアル・マドリードがオビエドを無得点に抑え連勝
ラ・リーガ第2節が24日に行われ、オビエドとレアル・マドリードが対戦した。
25年ぶりにラ・リーガに戻ってきたオビエドは、開幕節のビジャレアル戦で0−2で敗北。オビエドにとって厳しい対戦相手となるが、連敗は避けたいところだった。
対するレアル・マドリードは、シャビ・アロンソ新監督の下で王座奪還を狙うシーズンを迎えている。リーグ初戦のオサスナとの試合では1−0と辛くも勝利を掴み、白星スタートに成功。連勝で勢いに乗りたいところだ。
試合開始からレアル・マドリードのペースで進んでいく。だが、オビエドの堅い守備が立ちはだかり、得点には至らない。それでも37分、センターサークル付近でレアル・マドリードがボールを奪うと、アルダ・ギュレルのパスを受けたキリアン・エンバペがゴール左下に突き刺す。前半はこのままレアル・マドリードの1点リードで終えた。
後半も、レアル・マドリードが主導権を握り続けながら試合は進んでいく。一方のオビエドも徐々にシュートの回数を増やしていき、得点への道を探っていく。
追加点が欲しいレアル・マドリードは83分、途中出場のヴィニシウス・ジュニオールが敵陣でボールを奪うと、ボックス内のスペースにパスを送る。抜け出していたエンバペが右足で合わせ、ゴール右隅に流し込んだ。さらに後半アディショナルタイム3分には、ヴィニシウスがブライム・ディアスの折り返しのパスから右足でゴールネットを揺らし、リードを3点に広げた。
試合はこのままタイムアップ。レアル・マドリードが3−0でオビエドに勝利し、リーグ戦連勝とした。
次節30日に行われ、オビエドはホームでFW久保建英を要するレアル・ソシエダと、レアル・マドリードはホームでFW浅野拓磨を擁するマジョルカとそれぞれ対戦する。
【スコア】
オビエド 0−3 レアル・マドリード
【得点者】
0−1 37分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）
0−2 83分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）
0−3 90＋3分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）
