ÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¶¯°úÁÜºº¡¢Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿°ÜÌ±Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ·½â
ICE¡Ê°ÜÌ±ÀÇ´Ø¼¹¹Ô¶É¡Ë¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¡á2025Ç¯6·î¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢Madison Swart / Hans Lucas via Reuters Connect
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊLA¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤ËÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤¿È¿ICE¡ÊImmigration and Customs Enforcement¡á°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ë¥Ç¥â¤Ï¡¢6·î6Æü¶âÍËÆü¤Î¸á¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¡¢ICE¤ÎÁÜºº°÷¤ÏÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤¬Æ¯¤¯¾ì½ê¤ËÆÍÆþ¤·¡¢°ÜÌ±¤ò¹´Â«¤·¤Æ¥¸¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÇÎ¾¼ê¤òÇû¤ê¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¼ýÍÆ½ê¤ËÏ¢¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë°ÜÌ±¤¬µã¤¶«¤ó¤Ç°¤É¡¶«´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬°ÊÁ°¤è¤êÀ¹¤ó¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎICE¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¤ÈÈ¿´¶¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÜ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÆ²ËÜ¤«¤ª¤ë¡á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
°ìÉô¤Î¹³µÄ¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Ø¤ÎÊü²Ð¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÎ¬Ã¥¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶âÍË¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Î´Ö¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î6Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Ç¥Ý¡Ê¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥¯¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°áÉþ»º¶ÈÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇICE¤Ë¤è¤ë°ÜÌ±ÁÜºº¤È¹´Â«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¿ô»þ´Ö¸å¤ËLA¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ICE¤Ë¤è¤ë°ÜÌ±¹´Â«¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦À¼¤ò¾å¤²»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ìÏ¢¤Î¹³µÄ¹ÔÆ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íâ7Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë½£Ê¼2000¿Í¤ÎÇÛÈ÷¤òÌ¿Îá¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤Ï¡¢LA¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¤ä½£¤Ë¤è¤ëÄÀÀÅ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Ï¢Ë®¤Î²ðÆþ¤Ï»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤È¹³µÄ¤·¤¿¡£LA»ÔÄ¹¥«¥ì¥ó¡¦¥Ð¥¹¤ÈLAPD¡Ê¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹·Ù»¡¡ËÁí´Æ¥¸¥à¡¦¥Þ¥¯¥É¥Í¥ë¤â»Ô¤ÎÄÀÀÅ²½¤ò¿Þ¤ëÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
8Æü¡¢9Æü¤â¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Î¹³µÄ±¿ÅÙ¤ÏÂ³¤¡¢¹ñËÉÄ¹´±¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹¤Ë¤è¤ë³¤Ê¼Ââ700¿Í¤ÎÇÛÈ÷¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤ÈÆ±½£»ÊË¡Ä¹´±¥í¥Ö¡¦¥Ü¥ó¥¿¤¬¡¢½£Ê¼¤È³¤Ê¼Ââ¤ÎÇÛÈ÷¤Ï½£¤Ø¤Î±Û¸¢¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÄóÁÊ¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Áª½Ð¤Î¸µ²¼±¡µÄÄ¹¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ú¥í¥·¤Ï¡¢2021Ç¯1·î6Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤¬ÊÆ¹ñµÄ»öÆ²¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï½£Ê¼Ââ¤Î¾¤½¸¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
ICE¹³µÄ¥Ç¥â¤ÏLA¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Æ±½£¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¡¢¥À¥é¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¶¦¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¡¢¥·¥«¥´¡Ê¥¤¥ê¥Î¥¤½£¡Ë¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â³È»¶¡£¡ÖFuck ICE¡×¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿ôÀé¿Í¤¬Ê¿ÏÂÅª¤Ë¥Þ¡¼¥Á¤·¡¢·Ù´±Ââ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ëÅÔ»Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
9Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ICE¤Î¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Þ¥ó¹ñ¶´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£ICE¤òÅý³ç¤¹¤ë¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÄ¹´±¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Î¡¼¥à¤â¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Ì±¤¬ºÆÅÙ¡¢¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡Ê¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤ÏÍèÇ¯¤ËÇ¤´ü¾å¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆÅÙ¤ÎÎ©¸õÊä¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
10Æü¡£¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥ã¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö°ÜÌ±¤òÈÈºá²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¥á¥¥·¥³°ÜÌ±¤ÏË¡¤ò½å¼é¤¹¤ë¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½éÆü¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹³µÄ¼Ô¤¬¥á¥¥·¥³´ú¤ò¿¶¤ë±ÇÁü¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¡¢¥á¥¥·¥³´ú¤¬º£²ó¤Î¹³µÄ±¿Æ°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³°¹ñ¤Î´ú¤ò¿¶¤ë¤Ê¡×¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
10ÆüÌë¡£¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤Ï¡Ö´ôÏ©¤ËÎ©¤ÄÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±½£¤Ç¤¹¤Ç¤Ë220¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê¹³µÄ³èÆ°¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤ÏÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤Î¤¦¤ÁÈÈºá¼Ô¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸øÌó¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢»®Àö¤¤¤äÄí»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢LA»ÔÆâ¤ËICE¤Î¼Ö¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÂ´¶È¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¶²¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï5¡¢6·î¤¬Â´¶È¼°¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬È½»ö¤ò²ò¸Û¤·¡¢¾ÊÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºï½ü¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢µ¬À©¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢»°¸¢Ê¬Î©¤òÌµ»ë¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾½£¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¤â·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î14Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¡Ö²áµî¤Î¼ºÇÔ¤·¤¿ÆÈºÛ¼Ô¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Î²¼ÉÊ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤Ï±éÀâ¤ÎºÇ¸å¤ò¡ÖÈà¤Ë¶þ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¤Ï2028ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤ÎÍÎÏ¤ÊÎ©¸õÊä¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Êº¸¡Ë¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö
ÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ
°ÜÌ±ÌäÂê¤ÇºÇ¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤Î¿´¡×¤À¤í¤¦¡£ÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤Ï°ãË¡¤À¡¢Ë¡¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹ñ³°Âàµî¤¬Å¬Àµ¤À¤È¤¤¤¦ÀµÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ï°ÜÌ±Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï±¿±Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÍ¶²ý¤·¤Æ¤¤¿Ìµ½þÏ«Æ¯¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅÛÎì¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±É¤¨¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÅÛÎìÀ©¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤È¼¡¤Ï°ÜÌ±¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤ËÍê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î°ÜÌ±¤À¤±¤ò¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤«¤ËÉå¿´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ë¤«¤ÊÏ«Æ¯»Ô¾ì¡¢¹Âç¤Ê¹ñÅÚ¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÄ¹Âç¤Ê¹ñ¶Àþ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëË¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤òÉ½¸þ¤¤ÏÈãÈ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î°Â¤¤ÄÂ¶â¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏ«Æ¯»ÑÀª¤ò¹¥¤ß¡¢Èà¤é¤ÎÎ©¾ì¤ò¤¢¤¨¤ÆÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¼«¿È¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£
º£¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬ÇÀ¾ì¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥È¥Þ¥È¤ò°ìÀ¸Å¦¤ßÂ³¤±¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£ÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ¤ÏÎ©¤Á¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÚºß»ñ³Ê¤ÈÅ¬Àµ¤ÊÄÂ¶â¡¢À¸³è¸þ¾å¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢°ÜÌ±¤ÏÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿ÅÚÃÏ¤Ëº¬¤òÄ¥¤ê¡¢À¸³è¤òÃÛ¤¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï½ÐÀ¸ÃÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤¬ÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤È¤Ê¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸ø¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ù¤¨¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¡¢Í¸¢¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤â¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë»ñ³Ê¤ò¤â»ý¤Ä¡£
º£¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î¹³µÄ±¿Æ°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯¼£²È¤ä·Ù´±¤Ê¤É¤Ë¤âÈóÇò¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸«¤é¤ì¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÏÊÆ¹ñÀÒ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¤Ë°ÜÌ±¤äÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤ò¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¹´Â«¤·¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢"ÁÄ¹ñ"¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¢¤ì¡¢ÉÔ°Â¡¢¶²ÉÝ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶Ë¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÍýÍ³¤À¡£¹ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤òË¾¤à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Å¬Àµ¤Ê°ÜÌ±Ë¡¤Î»Ü¹Ô¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿Í¿´¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¼è¤ê¡¢¹ñ¤Î¹ÓÇÑ¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤àÎòÂå¤ÎÂçÅýÎÎ¤¿¤Á¤âÈóÀµµ¬°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈá·à¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÜÌ±¤Îºá¾õ³ÎÇ§¤â¹Ô¤ï¤º¤Ë³°¹ñ¤Î¶§°ÈÈÀìÍÑ¤Î·ºÌ³½ê¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿°ÜÌ±¤Î´é¼Ì¿¿¤ò³ÈÂç°õºþ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°Äí¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ICE¤òÅý³ç¤¹¤ë¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÄ¹´±¤¬¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇICE¤ÎÁõÈ÷¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤òÊú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡É¥³¥¹¥×¥ì¡É¤â¹Ô¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±ÌäÂê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÍýÅª¡¢·ÐºÑÅª¡¢Ê¸²½Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤è¤ê¡¢´°Á´¤Ê²ò·èºö¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥×¤È¤½¤ÎÀ¯¸¢¤Ï°ÜÌ±¤ÈÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤ÎÎ¾Êý¤ò°Ò³Å¡¢ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤òÀú¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤ë¤Î¤ß¤À¡£
6·î14Æü¡¢ÊÆ¹ñÎ¦·³ÁÏÎ©250¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¥È¥é¥ó¥×¤Î79ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÊ¼»Î6600¿Í¡¢Àï¼Ö¤ò´Þ¤à¼ÖÎ¾150Âæ¤Ë²Ã¤¨¡¢50µ¡¤òÄ¶¤¨¤ë·³ÍÑµ¡¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¹Âç¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òË¸³²¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡Ö¸·¤·¤¯È³¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖNo Kings¡×¡Ê²¦¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿È¿¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼çºÅÃÄÂÎ¤Î¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏºÛÈ½½ê¤òÌµ»ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ò¹ñ³°ÄÉÊü¤·¡¢³¹¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼ºí©¤µ¤»¡¢¸øÌ±¸¢¤ò¿¯³²¤·¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºï¸º¤·¤¿¡£ÉåÇÔ¤Ï¹Ô¤²á¤®¤À¡£²¦ºÂ¤â¡¢²¦´§¤â¡¢²¦ÍÍ¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë