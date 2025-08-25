¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï29°Ì¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÀï
¡¡¡Ú¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï24Æü¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¯GC¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢29°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î283¤Ç29°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬68¤È¿¤Ð¤·¤ÆÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Î262¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢1ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯7ÀéËü±ß¡Ë¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö²¦¼Ô¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì30¿Í¤¬½Ð¾ì¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏºÇ½ªÀïÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¡¢¥¹¥³¥¢¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¶¥µ»¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£Ç¯¤ÏÁ´°÷¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£