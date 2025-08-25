Instagramに投稿された「じいじ」（@zizi.0517）のポップコーン作り動画が話題を呼んでいます。



【動画】ポップコーンを作る、じぃじの様子を見る

「（じいじが）ポップコーン初心者すぎるwww」と題された映像には、台所でポップコーンと格闘する“じいじ”の姿が映っていました。



味見しちゃうじいじに爆笑コメント殺到

動画では、ポップコーンがはじける鍋を前に、なぜかフタを閉める前に一粒味見してしまうじいじ。さらに、飛んでくるポップコーンを口でキャッチしようとする場面もあり、コメント欄には――



「なぜこの状況で一旦味見をww」

「飛んでくるのを口でキャッチしようとしてるのサイコーに可愛い」

「じぃじ、蓋！って言われてるのに食べるのかわいい」



投稿には、こんな爆笑＆癒やしの声が寄せられました。



撮影のきっかけは“トレンド動画”

撮影者によると、人気だった「おばあちゃんがポップコーンを作る動画」からヒントを得て、TikTokのトレンドと掛け合わせたそうです。「多くの人に届く動画になるのではと思い作成しました」と振り返ります。



じいじは穏やかでおしゃべり好き

じいじは輪投げが趣味。穏やかで明るい性格で、おしゃべり好き。ニュースを見ながら独り言をつぶやいたり、TikTokを見て笑ったりと、日常から“癒やし系キャラ”全開だといいます。



アカウントの影響力に「少し恐怖心も」

「うちのじいじが可愛すぎるのでインスタ開設しました」という理由の通り、アカウントは開設後からじわじわと人気に。撮影者は「こんなに反響をいただけると思っていませんでした。このアカウントの影響力に少し恐怖心を抱いています」と正直な心境を語ります。



ネットの反応

SNSでは「こんなおじいちゃんが欲しい！」「元気もらった」「朝から爆笑した」といった声が次々と寄せられています。日常の中の小さな笑いと温かさを届けてくれる“じいじ”。今後の投稿にも注目が集まりそうです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）