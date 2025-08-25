「ポップコーンを作るじぃじが初心者すぎる」あわてふためく様子に爆笑「飛んでくるのを口でキャッチ！？」「なぜこの状況で味見をw」
Instagramに投稿された「じいじ」（@zizi.0517）のポップコーン作り動画が話題を呼んでいます。
「（じいじが）ポップコーン初心者すぎるwww」と題された映像には、台所でポップコーンと格闘する“じいじ”の姿が映っていました。
味見しちゃうじいじに爆笑コメント殺到
動画では、ポップコーンがはじける鍋を前に、なぜかフタを閉める前に一粒味見してしまうじいじ。さらに、飛んでくるポップコーンを口でキャッチしようとする場面もあり、コメント欄には――
「なぜこの状況で一旦味見をww」
「飛んでくるのを口でキャッチしようとしてるのサイコーに可愛い」
「じぃじ、蓋！って言われてるのに食べるのかわいい」
投稿には、こんな爆笑＆癒やしの声が寄せられました。
撮影のきっかけは“トレンド動画”
撮影者によると、人気だった「おばあちゃんがポップコーンを作る動画」からヒントを得て、TikTokのトレンドと掛け合わせたそうです。「多くの人に届く動画になるのではと思い作成しました」と振り返ります。
じいじは穏やかでおしゃべり好き
じいじは輪投げが趣味。穏やかで明るい性格で、おしゃべり好き。ニュースを見ながら独り言をつぶやいたり、TikTokを見て笑ったりと、日常から“癒やし系キャラ”全開だといいます。
アカウントの影響力に「少し恐怖心も」
「うちのじいじが可愛すぎるのでインスタ開設しました」という理由の通り、アカウントは開設後からじわじわと人気に。撮影者は「こんなに反響をいただけると思っていませんでした。このアカウントの影響力に少し恐怖心を抱いています」と正直な心境を語ります。
ネットの反応
SNSでは「こんなおじいちゃんが欲しい！」「元気もらった」「朝から爆笑した」といった声が次々と寄せられています。日常の中の小さな笑いと温かさを届けてくれる“じいじ”。今後の投稿にも注目が集まりそうです。
（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）