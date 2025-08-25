パドレスとの首位攻防戦で待望の一発

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、第5打席で松井裕樹投手からナ・リーグトップタイとなる45号ソロを放った。出場4試合ぶりとなる豪快アーチに、敵地のファンがどよめいた。

松井の5球目の94.1マイル（約151.4キロ）のフォーシームを完璧に捉え、右中間スタンドに運んだ。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度28度で、打たれた松井も悔しそうな表情を浮かべる完璧な一発だった。

21日（同22日）のロッキーズ戦での休養日を経て、パドレスとの首位攻防戦に臨むも2試合連続無安打。3試合目にして待望の安打は豪快なダメ押しの一発となった。前日23日（同24日）のは連続出塁記録も19でストップしたが、初回の第1打席に四球で出塁。第2打席は空振り三振、第3打席は中飛、第4打席は空振り三振だった。宿敵パドレスとの最終戦で、今季初本塁打を見舞った。

本塁打数ではシュワーバー（フィリーズ）に並んでトップタイ。メジャートップのローリー（マリナーズ）に4本差とした。シーズン55発ペースとなっている。

19日（同20日）には角度19度という“超低空”の44号でファンの度肝を抜いた。試合前時点の成績は127試合の出場で打率.280、44本塁打、83打点。また120得点、長打率.616、OPS1.005はいずれもリーグトップの成績を残している。（Full-Count編集部）