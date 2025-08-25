¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥ß¥Ë¥×¥é¤Ë¡Ö¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡õ¥À¡¼¥¯¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×¡ªÍ¦Æ°¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥¬¥ê¥å¡¼¥É¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ö¥ß¥Ë¥×¥é ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¹çÂÎ¥·¥ê¡¼¥ºPB ¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡õ¥À¡¼¥¯¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50 ¡õ Í¦Æ° ¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥¬¥ê¥å¡¼¥É¡ÚPB¸ÂÄê¡Û¡×(9,680±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥ß¥Ë¥×¥é ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¹çÂÎ¥·¥ê¡¼¥ºPB ¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡õ¥À¡¼¥¯¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50 ¡õ Í¦Æ° ¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥¬¥ê¥å¡¼¥É¡ÚPB¸ÂÄê¡Û¡×(9,680±ß)
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ú¥ß¥Ë¥×¥é¡Û¤Ç¡Ö¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×¤¬°ìÉô´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡ÚÍ¦Æ°¡Û¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥¬¥ê¥å¡¼¥É¡×¤¬´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£º£²ó¤Ï¡Ú¥ß¥Ë¥×¥é¡Û¡ÚÍ¦Æ°¡Û¤È¤â¤Ë°ìÉôÁÈÎ©ºÑ¥¥Ã¥È¤Ë¤ÆÅ¸³«¡Ä¡Ä¡ª¡©°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¦°µÅÝÅª¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
