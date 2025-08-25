¾¾²¬¾»¹¨¡¡¼«¿È¤Î40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÆü¤¹¤²¤¨ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÈ¯¸«¡ª¥¿¥«¥È¥·¥é¥ó¥É¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î¼òÊÊ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤¹¤ë¤È¾¾²¬¤Ï¡ÖËÍ¤Î40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¡¢¸åÇÚ¤¬½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È½Ë¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¾²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡Ö½é¤á¤Æ¡×»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÅçºêÏÂ²Î»Ò¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦3»þ¡¢4»þ¤Ç¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¸®¹Ô¤¯¤ï¤è¡ª¡×¤ÈÅçºê¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é3¡¢4¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¾¾²¬¤â»²²Ã¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦1²óÃÛÃÏ¤ËÌá¤ë¤ï¤è¡×¤ÈÅçºê¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¾õÂÖ¡£¡ÖÄ«7»þ¤«¤é¡¢¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¹Ô¤¯¤ï¤è¡×¤È¶«¤Ó¤À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¾²¬¤Ï¡Ö²¶¡¢ÌµÍý¤À¤«¤é¡£Â¼¾å¤ËÁ´ÉôÇ¤¤»¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¡¢SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤Ë¸å¤ò¡ÈÂ÷¤·¤Æ¡Éµ¢Âð¡£¡Ö¼¡¤ÎÆü¡¢¤¹¤²¤¨Â¼¾å¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£