◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン 最終日（2025年8月24日 カナダ ミシサガGC＝6661ヤード、パー71）

最終ラウンドが行われ、7位から出た西郷真央（23＝島津製作所）が5バーディー、ボギーなしの66で回り、通算11アンダーで日本勢最高の3位に入った。

ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じた西郷は「後半は凄くいいプレーができた。ボギーフリー（ボギーなし）で回れたのは良かった」と充実感をにじませた。

前半はチャンスにパットが決まらず全9ホールをパーで終えたが、後半一気に加速する。12番パー5で最初のバーディーを奪うと、13番パー5はピン手前3メートルに2オン。14番パー3は1メートルにつけて3連続バーディー。さらに16番ではピン奥2メートル、17番では2・5メートルにつけて連続バーディーでトップに迫った。

「短いバーディーパットを何度も外し、少しストレスが掛かるフロントナインになったけど、ショットに影響することなく、後半に入ることができたので、しっかりバーディーを積み重ねられた」

4月のシェブロン選手権以来のツアー2勝目には手が届かなかったものの、昨年も2位に入った相性のいい大会で、6月のショップライト・クラシック（5位）以来のトップ10入り。「パットは4日間を通して自分の納得できるストロークができた。今日は気持ち良く振れるショットも多くて、日に日にショットの精度が上がってくれた」と手応えを口にした。