◆米女子プロゴルフツアー ＣＰＫＣ女子オープン 最終日（２４日、カナダ・ミシサガＧＣ＝６６６１ヤード、パー７１）

前週のポートランド・クラシックでの初優勝に続く２週連続制覇へ３打差３位から逆転を狙った岩井明愛（あきえ、ホンダ）は、５バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１０アンダーで４位だった。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「今日も楽しく回ることができた」と笑顔で振り返った。

３番でバーディーが先行も、４、８番のボギーで後退。１１番でグリーン右のバンカーから寄せてパーをセーブし、３連続バーディーにつなげた。１２番パー５で２オンに成功し、１３番（パー５）はグリーン右手前からの第３打を１メートル半に運び、１４番パー３では第１打を約２メートルにつけて伸ばした。「３連続がうれしかった。コンディションがガンガン伸ばしていける感じでもなかったのでバーディーが取れてうれしかった」。１７番のボギーで順位を下げたが、最後まで食らいついた。

今大会は予選落ちした双子の妹・千怜（ちさと）が応援に駆けつけた。「後半千怜とチームを見かけて、来てくれるとすごいうれしいので、もっと頑張らないとなって思った」と気合を入れ直した。２週連続優勝には届かなかったが「今週も、楽しかったなっていう１週間だった。ゴルフって楽しいなって思った。いいプレーをすると、たくさん拍手をいただける。最近そういうゴルフができなかったので、うれしかった」と口にし、「来週も楽しんで、またテレビに映れるような位置で戦えたらなと思う」と語った。