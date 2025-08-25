◆報知新聞社後援◇静岡学生野球 第１節第２日 静岡理工科大０−１２日大国際＝５回コールド＝（２４日・日大球場）

日大国際のプロ注目右腕・林京平（４年）が先発し、４回無安打無失点の好投で勝利を挙げた。チームは静岡理工科大に１２―０の５回コールド勝ちを収め、開幕連勝スタート。静岡産業大も聖隷クリストファー大を７―２で下し、同じく連勝した。

林は初回、わずか５球で３者凡退に仕留める立ち上がりを見せた。スライダーなど変化球で打者をかわして、４回を４４球の無安打投球。味方失策と死球で走者を出したものの、三塁を踏ませなかった。それでも、最速１５２キロ右腕はプロ志望届の提出を視野に入れるだけに「追い込んでから三振を取り切れなかったり、内容は良くなかった。守備に助けられました」と、奪三振１の結果を反省した。

春は県リーグで最優秀防御率、最高殊勲賞、最優秀投手賞と３冠に輝いた。だが、初めての全日本大学野球選手権（６月）では、西南学院大相手に抑えで登板するも不調で大量失点。チームは６―１４と逆転負けを喫した。その後は調整方法を見つめ直して、夏を過ごしてきた。

東海地区大学野球連盟選抜に選ばれ、１９日の中日２軍戦で先発。２回無失点に抑えた。自信が得られた上、同じドラフト候補であり選抜メンバーの最速１５０キロ超右腕・相良雅斗投手（岐阜協立大４年）からトレーニング方法も教わった。意識する体の部分や、強化した体をどう試合に生かすかなどを学び、レベルアップにつながった。

今秋の目標は２季連続となる全国大会出場。直球の球威向上に取り組み、「４年生で最後のリーグ。指導者や仲間に恩返しできるプレーをしたい」と語る。再び全国の舞台に立ち、夢のプロ入りへ―。林は実りの秋へと歩みを進める。（伊藤 明日香）

〇…静岡産業大は聖隷クリストファー大に７−２。新主将の磯木要一塁手（３年）が、初回の先制打を含み３安打を放った。２３日の開幕戦では緊張で１安打にとどまり、守備でミスも犯した。「いい意味でふっきれたのが、結果につながった」と笑った。立候補して新主将に就任。春にベストナインに選ばれた見目大弥投手（４年）が引退し、戦力ダウンは否めない。「基礎だったり元気がないところを直して強くさせたい」。自らの持ち味“元気印”をチーム野球に落とし込んでいく。