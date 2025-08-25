◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７―２の９回１死で迎えた５打席目に、松井裕樹投手から４試合ぶりでリーグトップのフィリーズ・シュワバーに並ぶ４５号を放った。チーム１３１試合目で４５本塁打は、シーズン換算５５発ペースとなった。

２試合連続無安打中の大谷はこの日、４打席目までノーヒット＆２三振と沈黙していたが、ラストチャンスで快音を響かせた。松井の真ん中高めの直球を捉えると、打球は右中間スタンドに飛び込んだ。

宿敵との今季最終決戦は、今季１１勝目をかける山本由伸投手（２７）が６回４安打２失点の粘りの投球で試合を作った。打線は１点を追う６回にフリーマンに同点の右中間ソロが飛び出し、試合を振り出しに。さらに、７回にはラッシングの勝ち越し３ランと、再びフリーマンに２ランが飛び出し、一挙５得点を奪った。

前日２３日は、２試合連続ノーヒットに終わり、今月２０戦目にして連続試合出塁もストップ。チームは連敗で８月１３日以来１０日ぶりに２位転落していた。

勝ったチームに地区優勝へのマジックが点灯する両チームの今季最終対戦。パドレスが勝った場合は、パ軍が７５勝５６敗となり、７３勝５８敗となるドジャースは残り３１試合に全勝しても１０４勝のため、パドレスにマジック「３０」が点灯。ドジャースが勝つと、パドレスとの同率首位に立つが、両軍の対戦成績はすでに８勝４敗でドジャースが勝ち越しが決まっており、残り３１試合に両軍が全勝してもドジャースが首位となるため、マジック「３１」が点灯する。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４５本