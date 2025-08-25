◇プロ野球セ・リーグ DeNA 4-2 巨人(24日、東京ドーム)

連敗を3で止めたDeNAの三浦大輔監督が、試合後にインタビューに応じ、勝利に貢献した選手たちの活躍をたたえました。

6回1失点と好投し、プロデビューから2連勝を飾った竹田祐投手については「デビュー戦と同じような形でね。東京ドームでもしっかりやってくれました」とコメントしました。

初回から連続でランナーを許し、5回にホームランを許し1失点。その後の満塁のピンチは無失点で抑えました。「祐大(捕手の山本選手)がすぐにタイムかけて、間をとってくれたのがよかったですね」とバッテリーを組んだ山本祐大選手の機転に助けられたことを評価しました。

攻撃では宮粼敏郎選手が6号2ランを含む3打点、筒香嘉智選手が8号ソロと、主軸がきっちり仕事を果たしました。三浦監督はその2人についても話題にし、宮粼選手には「頼りになります」と厚い信頼を感じる一言で表現。筒香選手へは「バッティング練習でも非常に状態がいいことをコーチから聞いていましたから、よくいいところで打ってくれました」と称賛しました。

最後に三浦監督は「選手たちは毎試合、その試合に集中して、最後まで諦めずに戦ってくれています」とチームの雰囲気を明かすと、次戦以降に向けて「その日、1戦1戦集中して戦っていきます」と意気込みを語りました。