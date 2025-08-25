私が京都に魅了される理由…キーコーヒー・柴田裕社長の休日の過ごし方

1920年創業。海外での農園事業からコーヒーの製造・販売、喫茶店などへの卸売業、カフェの経営など、コーヒーのすべてに関わる事業を展開するキーコーヒー。社長を務める柴田裕氏（61歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

柴田裕

64年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院 経営管理研究科修了（MBA取得）。87年、木村コーヒー店（現・キーコーヒー）入社。購買、営業、経営企画などを経て、上場プロジェクトに参加。00年に常務、01年に専務、02年より現職。全日本コーヒー協会会長。趣味はピアノ、ジョギング。

自ら社歌を作詞作曲。全国社歌コンテストに入賞

やはり心と身体のリフレッシュは大事ですから、週末は午後、ジムに行って走ったり、トレーニングをしたりしますが、夜は映画をよく見に行きます。

妻との共通の趣味でもあり、最新作は見ておきたい、と夜の7時、8時から見ています。

映画の前に夕食をとりますが、外資系の金融企業に勤め、都内で一人暮らしをしている長男を呼ぶこともあり、いろんな相談に乗ったり、私が英語やデジタルスキルについてダメ出しをされたりもします（笑）。

次男は大学から京都に暮らし始めました。私は全日本コーヒー協会の会長を務めており、仕事で京都に行くことも多かったんですが、改めてゆっくり家族で観光したり、食事をしたりして過ごしてみると、本当に素晴らしいところで。今も月に1〜2度は京都に行っています。

京都の人はとてもやさしいんですね。観光地への行き方にしても、食事のことにしても、すごく親切に教えてもらえる。とても温かみを感じました。

どうしてかと思ったとき、気づいたのは学生の街だったということです。大学がたくさんあって、たくさんの学生が暮らしている。しかも、他県から来ている学生が多い。なるほど、これも京都の一面だな、と思いました。

私は子どもの頃にピアノを弾き始め、大学時代にはバンドでオリジナル曲を演奏したりしていました。

しばらく音楽からは離れていましたが、コロナ禍で時間ができて、ピアノをまた弾くようになり、2020年の創業100周年のイベントができなくなったため、自ら作詞作曲した曲を動画配信しました。これが「NIKKEI 全国社歌コンテスト2023」で4位に入賞しました。今もピアノは、ときどき弾いています。

実は次男が大学から音楽を始め、本格的なバンド活動をしています。オルタナティブロックのバンドでボーカルと作詞を担当していますが、そのライブを見に行くことも夫婦の楽しみになっています。

食事と映画、京都と音楽というのが、ここ最近の休日のキーワードですね。

京都のイノダコーヒがグループ入り

これは予定していたことではありませんでしたが、京都に通い出したことは、仕事にもつながりました。

京都で長年、喫茶店を展開し、地元ではとても有名な（株）イノダコーヒと業務提携し、今年の6月30日にはグループ入りをしました。独特のちょっと苦味のあるコーヒーと、店舗のユニークな空間が人気のお店です。

京都では観光名所のようなところでもありますが、世の中にはまだまだ知らない人もいる。最初はイノダコーヒの商品を流通市場向けに販売することになり、キーコーヒーの商品と並べて販売するようになりました。

グループ入りしたことで、今後は商品も拡充していきますし、キーコーヒーはお中元、お歳暮にも強いブランドですから、今後はイノダコーヒのギフトセットも展開するなど連携をしていこうと考えています。

また、宇治の抹茶の（株）堀田勝太郎商店とも提携をして、販売をしています。

2020年の100周年のとき、これからどんな会社でありたいか、改めて発信していきたいと考えました。ここで掲げたのが、2030年を見据えたメッセージ「珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー」でしす。

コーヒーを漢字にしたのは、コーヒー会社として改めて真摯にコーヒーに向き合う姿勢を示すため。

喫茶をKISSAとローマ字にしたのは、若い人たちは外国の人たちなど、これまで喫茶文化や喫茶店文化を知らなかった人たちにも知らしめていきたい、と考えたからでした。

京都での事業の広がりは、このコーポレートメッセージにもぴったりだと思いました。

最短10秒でコーヒーができる「JET BREW」

この数年、若い人たちの間で純喫茶ブームが起きています。キーコーヒーは、喫茶店やホテル、レストランなどへの卸業を、いち早く展開した会社です。このブームに、私たちも一役買えたかな、とも思っています。

喫茶店そのものが、若い人たちには新鮮なようです。写真を撮って、SNSに投稿したりする人も多い。また、メニューも斬新なようです。クリームソーダやプリンアラモード、さらにはナポリタン。

キーコーヒーのYouTube番組でも、純喫茶を訪ねる番組を展開したりしていますが、人気です。実はフィリピンのマニラにも喫茶店を出しているんですが、マニラの若い人たちが日本の喫茶のことを逆によく知っていたりします。私たちにとって「当たり前のもの」でも、若い人や海外の人には珍しいようです。

ただ、実は喫茶店は減ってきています。1970年代の喫茶店ブームは、脱サラで始めた人たちも少なくありませんでした。喫茶店をやってみたいという女性も多かった。そうした方々に向けて、キーコーヒーはコーヒーのいれ方をお伝えするコーヒー教室を開いていたんです。

ところが、あれから50年経って、年齢を経られて、店を畳まれるケースが増えてきている。一方で、家のスペースを使ってカフェをやりたいという声や、古民家で喫茶をやってみたいという声も出てきています。

企業内に喫茶スペースを作りたいという引き合いもあります。食堂だけではなく、喫茶スペースが別に欲しい、と。時代は、どんどん変化していますね。

コロナが収まり、ホテル、レストラン、喫茶店は急回復しました。一方で感じるのは、嗜好が変わってきていることです。最近はタイムパフォーマンスもこれまで以上に求められるようになっています。そこで9月1日に新たに発売するのが、最短10秒でコーヒーができる「JET BREW」です。

時間がなくても、おいしく抽出ができる商品を何年もかけて開発しました。いろんなチャレンジに、これからも挑んでいかねば、と考えています。

社長の月曜日

不器用な私が、「こんなポケットチーフがあるよ」と教えてもらったのが、10年ほど前。自分で折ったりしなくても、丸い形状の布をポケットにさっと入れれば、ポケットチーフになる商品があるんです。気分に合わせて色を選んだり、季節にふさわしいネクタイの色と合わせたり。サステナビリティについて語るときは緑にしたり、海外の方とお会いするときにはその方の国旗の色を入れたり。とても重宝しています。

