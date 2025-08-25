「よかったらうちに来てくれよ」…元テレビマン社長が借金返済のため、かつての知り合いを訪ねる中で提示された「TV業界復帰への道」

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『「父の死」「借金完済」…多くの山を越え、平穏な暮らしを手にした元テレビマン社長を再びTV業界へと奮起させた「妻の一言」』より続く。

業界復帰に期待するかつての仲間たち

銀行からの借金の肩代わりをしてくれている信用保証協会への大きな返済が終わると、あちこちで借りた比較的少額の金のことが気になり始めた。

元社員に給料の未払いもある。無理やりカードローンを組ませて、その支払いをおっかぶせたケースもある。ちょこちょこと金をせびった友人たちもいる。そんな借金を、すべて引き倒して姿をくらませたのだ。見つけ出して訴えられても仕方がない。だがなにより、自分を信用して貸してくれた人々を裏切ったことが、この期に及んで大きな重圧になった。

仕事の合間を縫って、一人、また一人と金を返しに歩いた。20万、30万とまとまった金額の場合もあれば、1万、2万というものもあった。金を返しに歩いた先は10人くらいにはなっただろうか。それさえかすかな記憶を頼りに訪ねていっているので、借金先はもっと他にもあったはずだ。とりわけ末期は混乱の極みだったので、正直、誰にいくら借りたか、とても覚え切れていないのだ。

驚くべきはあんなに迷惑をかけたのに、誰ひとりとして恨みがましいことを言わないことだった。

「生きてはったんですか！」

に始まって、こっちの話にひとしきり笑って、そして最後にはこう言うのだ。

「それで、これからどうするんですか？」

誰もこのままトラックに乗るんでしょと言わなかった。どこか業界に復帰することに期待を持ってくれているようだった。

「奥川さんとやったらまた仕事したいですわ」

ありがたかった。10年間のブランクが、一気に縮まる気がした。

このころ偶然連絡先がわかった小学校の同級生からは、3万円を借りていた。もう末期的な状態のときで、

「パスポート取りに来てんけど、うっかり現金の持ち合わせがなくて」

と寸借詐欺みたいに金を借りた例の友人だった。

10年ぶりになるのだろうか、新地のおでん屋で会った。

「おまえが行方不明になってる間にこんな夢を見てな」

友人が言うには父親がオランウータンの赤ちゃんを抱いて友人に見せ、

「拓二、こんなんになってしもてん」

と言ったという。そんなに外れてない。

金を渡すと友人はとても喜んでくれた。その後、友人は一人ではしごをし、いきつけのバーにその3万円を預けたという。

「今度この金を返してくれた男と飲みに来る。そのときまで預かってくれ」

社長時代の業界仲間と思わぬ再会

松木という男にはその中でももっとも大きな負債があった。ティービーズの元社員で、例によって無理やりクレジットカードをつくらせ、キャッシングをさせた額は50万にもなっていただろうか。それがそのままになって、会社は雲散霧消してしまった。

額に比例するように、松木のところに謝りに行くのはもっとも気が重かったが、ある日、意を決して松木が勤めているという会社の前にトラックを横付けにした。

「奥川さん、よう生きてましたね！ 連絡もろてびっくりしましたよ」

近くの喫茶店に入り、また一からこの10年間の顛末を話して聞かせた。松木は腹を抱えて話を聞いていたかと思うと、

「その話、ドラマになりますよ」

と言った。

「……俺、おまえに金借りてたよな」

松木ははにかんだようにうつむいた。

「いくら借りてた？」

松木は言いにくそうに、

「52万です」

と言った。そう、金を借りた方は忘れていても、貸した方は忘れない。

「悪かったなあ。それで苦労したやろ」

「いいんです。奥川さんにはいろいろ教えてもらったし。そやから俺、いまでもこの業界でやっていけてるんです」

言葉に詰まりながら、松木に金を返した。

「返ってくるやなんて、思ってもみませんでした」

松木はうれしそうにそれを受け取った。

「藤木さんもびっくりするでしょうね」

「藤木さん？」

「はい、いまの会社、藤木さんの会社ですよ。いまいますから会っていってくださいよ」

これには驚いた。藤木さんというのはティービーズ時代の業界の仲間で、お互いに仕事を頼み合ったりしていた仲だ。松木が働いているその会社は「フリーダム」といって、テレビ番組やイベントなどを手広くやっている制作会社だった。

よみがえる業界人時代の“熱”

「奥川、生きてたんか！」

藤木さんはやはりそう言った。

「それでいまなにやってんねん」

「トラック乗ってます」

そこにいたるまでの半生記を、かいつまんで話して聞かせた。

「ほんまかいな。それ、本になるな。いや、ドラマになるで」

皆と同じことを言った。

オフィスでは、社員が忙しそうに電話していた。

「明日のロケですけどね、8時現地いうことでよろしいですか」

「打ち合わせ4時で。30分きっちりでお願いします。ああそれそれ、その件も込みで」

あわただしいやりとりに、10年前まで自分が身を置いていた鉄火場の熱がよみがえってきた。あのころ、分刻みで動いていた。頭の中ではいくつもの懸案が同時に回転を続けていた。忙しければ忙しいほどアドレナリンが放出され、少々眠らないくらいでは倒れない。その快感を、体が覚えていた。

「それでどないやのん。ずっとトラック乗っとくんのん」

藤木さんが言った。

「それがねえ、いま考えてるとこなんですわ」

即答はできなかった。ブランクのこともあったが、覚悟の問題だった。

「業界に戻る気があるんやったら、うちに来てくれ」

業界で働くといっても、いろんなやり方がある。この番組をいくらで制作してくれ、はいわかりました、というのも業界の仕事だ。いや、ほとんどがそういう請負の仕事だ。そこそこ稼げるし、忙しく、仕事をしている気になれる。

だがティービーズ時代の自分は、そこから抜け出そうともがいたのだった。

「奥川君これ頼むわ」

ではなく、

「こんな企画を考えたんですけどどうでしょう？」

とスポンサーに持ちかけ実現させる。そのためには誰と誰を組み合わせ、いかに最大出力を得るかに知恵を絞る。そこにはそれまで築いた人脈を総動員させ、いかにおもしろいプロジェクトを実現させるかが問われる。なにより利益を得るためのリスクを負う。出資のないところにクリエイティブな実りはないのだ。

そんな仕事の仕方を、自分はまたできるのだろうか。取ったリスクの、負のリターンはすでに嫌というほど受け取った。36歳から44歳という、人生のゴールデン期間を一人黙々とトラックを転がす日々に費やしたのだ。再び業界に戻るには、それだけの覚悟がいると思った。軽々に決断はできなかった。

「よかったらうちに来てくれよ」

「え？」

「またこの業界に戻る気があるんやったら、うちに来てくれ」

信じられなかった。藤木さんの言葉をありがたく、限りなくありがたく受けとめた。

「俺、やってみよかな思てんねん」

容子に言った。

「ええやん、やってみいな。みんな拓二の復活を待っててくれてんねんで。トラック売ったらしばらく生活はなんとでもなる。私の稼ぎもあるやんか」

容子は大プッシュしてきた。

「そやけどな、藤木さんのところでお世話になるとして、最初のうちは給料もろうたらあかんで。どうせ最初はなにもできないんやし、給料もらったら辞めたいときに辞められへんようになるやろ。ただでリハビリさせてもらうと思って行きや」

次の日、藤木さんに会い、正式な入社は無理だろうけれど、無給で働かせてくださいと頼み込んだ。

「まったくの無給というわけにはいかへんから、交通費として3万円だけ取って」

と言われた。

