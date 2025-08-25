¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ù¤¬2Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÅÐÈÄÃ£À®¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼êÄË¤¤°ìÈ¯Íá¤Ó¤ë¡¡1²ó1¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹2¡½8¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë9²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬º£µ¨50ÅÐÈÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ËÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡2¡½7¤Î9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ò2µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢¹â¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é°ÂÂÇ¤¬¼êÄË¤¤°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤Æ1²ó1¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨À®ÀÓ¤Ï50»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨4¡¦66¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2¡½1¤Î7²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë°ìÈ¯¤òÈïÃÆ¡£µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢1Æü¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£