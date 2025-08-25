ºùÅç¤ÇÏ¢Â³Ê®²Ð¡¡Ê®±ì£±£¸£°£°£í¡Ú¤¤ç¤¦25Æü¤Î¹ß³¥Í½Êó¡Û¼¯»ùÅç
ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç¡¢25Æü¸áÁ°1»þ52Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ê®²Ð¤¬¡¢¸áÁ°3»þ¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¡¢Ï¢Â³Ê®²Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢Â³Ê®²Ð¤Ç¡¢Ê®±ì¤ÏºÇ¹â¤Ç²Ð¸ý¤«¤é1800m¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê®±ì¤ÏËÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºùÅç¹ß³¥Í½Êó¡ÊÄê»þ¡Ë
ºùÅç¤ÇÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢£²£µÆü¸áÁ°£¹»þ¤«¤é£±£²»þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éËÌÅìÊý¸þ¡¢£²£µÆü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éËÌÊý¸þ¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£²£µÆü£¶»þ¤«¤é£²£µÆü£²£´»þ¤Þ¤Ç¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¸þ¡¦µ÷Î¥¤Ë¹ß³¥µÚ¤Ó¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤ÎÍî²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê»þ¹ï¡Ë¡Ê²Ð¸ý¤«¤é¤ÎÊý¸þ¡Ë ¡Ê¹ß³¥¤Îµ÷Î¥¡Ë¡Ê¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤Îµ÷Î¥¡Ë¢§£²£µÆü£°£¶»þ¤«¤é£°£¹»þ¤Þ¤Ç Åì¡Ê¼¯²°»Ôµ±ËÌÊý¸þ¡Ë £²£°£ë£í £±£ë£í ¢§£²£µÆü£°£¹»þ¤«¤é£±£²»þ¤Þ¤Ç ËÌÅì¡ÊÌ¸Åç»ÔÊ¡»³Êý¸þ¡Ë £²£°£ë£í £±£ë£í ¢§£²£µÆü£±£²»þ¤«¤é£±£µ»þ¤Þ¤Ç ËÌÅì¡ÊÌ¸Åç»ÔÊ¡»³Êý¸þ¡Ë £²£°£ë£í £²£ë£í ¢§£²£µÆü£±£µ»þ¤«¤é£±£¸»þ¤Þ¤Ç Åì¡Ê¼¯²°»Ôµ±ËÌÊý¸þ¡Ë £³£°£ë£í £²£ë£í ¢§£²£µÆü£±£¸»þ¤«¤é£²£±»þ¤Þ¤Ç ËÌÅì¡ÊÌ¸Åç»ÔÊ¡»³Êý¸þ¡Ë £²£°£ë£í £²£ë£í ¢§£²£µÆü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç ËÌ¡Ê°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÊý¸þ¡Ë £³£°£ë£í £³£ë£í
´ü´ÖÃæ¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¡§¼¯»ùÅç»Ô¡¢¿â¿å»Ô¡¢¼¯²°»Ô¡¢Á¾±÷»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢°¨ÎÉ»Ô¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢ÂçºêÄ®
Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤ÎÆþ»³µ¬À©¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢²Ð¸ý¤«¤éÌó£²¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£É÷²¼Â¦¤Ç¤ÏÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤ä²Ð»³³¥¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
