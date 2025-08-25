相手に好かれる「単純接触効果」「近接性の法則」…「また見たい」と思わせるSNS投稿から学ぶ”心理学”

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第62回

SNSでも人に好かれる投稿を

人は、見ているものに気分が左右されます。

SNSの利用時間は人によってはとても長く、自由になる時間のほとんどをSNSで過ごすという人もいます。情報収集ができるので、SNSを通勤退勤などの移動時間やランチタイム、仕事の気分転換に見るビジネスパーソンは多いでしょう。

そのような時にあえて気持ちが落ち込む投稿や、気分が悪い投稿を見たいと思うでしょうか。

誰でも、気持ちが明るくなるもの、楽しいもの、きれいなものを見たいと思うはずです。自分の気持ちがそちらに引っ張られたり、大きな影響を受けるのであれば、なおさらです。内容によっては、仕事のパフォーマンスにも影響するかもしれません。

「この人の投稿を見るといい気分になれる」

「この人の投稿は役立つ情報が手に入る」

「この人の投稿を見ているとやる気になる」

そう思われることで、相手に好印象を抱いてもらうことは大事なのです。

人に好印象を与えるための心理学

好印象を抱いてもらうために役立つ心理学をいくつかご紹介していきます。

1つ目は、「単純接触効果」です。米国の心理学者ロバート・ザイアンスによって提唱されたため、「ザイアンス効果」とも呼ばれます。

特定の人や物事に対して繰り返し会ったり、見たり、聞いたりすることで、親近感や好意を抱く心理効果を指します。

曲を一度聴いただけではそれほど惹かれなくても、何回か聴いているうちに好きになったり、タレントをはじめは何とも思わなかったけれど、テレビで繰り返し見ているうちに好意を持つようになったという経験がある人は多いでしょう。

「近接性の法則」は、単純接触効果によるものと考えられています。

学生時代、出席番号が近い人、席が近い人などと親しくなった経験があるでしょう。近くにいる人とは接触する機会が増えるため、単純接触効果も働いて親しくなりやすいのです。

対面で会うだけでなく、SNSで交流しても、同じ効果が働きます。

「知らない人」と「知っていて日常的に接している人」との差は、大きいのです。同様に、「知っている企業」と「知らない企業」では、信頼感も購買欲も大きく変わります。就活の時期にBtoBビジネスなのにTVCMを流している企業は、知名度を上げて良い人材を確保しようとしていると考えられます。このTVCM的な効果を、SNSで獲得すればいいのです。

コツは、ポジティブな印象を与えること、短い時間で接触機会を増やすこと、有益な情報を意識すること。ポジティブで良い情報をもたらしてくれる人／企業という印象を与えることに尽きます。

