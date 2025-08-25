【鈴木 エイト】会見場入り口で押し問答、挙手しても無視…”NG記者”が明かす「統一教会」の「メディア選別の闇」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『フジテレビや旧ジャニーズ事務所の会見で露呈した「記者の質の低さ」…NG記者が語る「会見」での心構えとは』より続く。

取材を「永劫に」禁止

2019年9月11日、予てから統一教会との関係や公選法違反疑惑について追っていた菅原一秀氏が経済産業大臣に任命され、同日夜に経産省内で就任会見を開いた。

私とジャーナリストの藤倉善郎氏は経産省に会見取材の申し入れを行ったが、応対した経産省広報室の室長は、質問内容の事前検閲を行い「検討する」と言ったあと、最終的な連絡をしてこなかった。そこで私と藤倉氏は当日夜、経産省で申し込みを行い守衛の許可を得て入館し会見取材を行った。

菅原新大臣の会見の質疑応答は、手を挙げる私を無視する形で進められ、最後まで指名されることはなかった。

10月10日、広報室長は私と藤倉氏に対し、経産省での大臣会見の取材を「永劫に」禁止すると通告してきた。この室長が異動することや政権が変わることがあっても、未来永劫にわたって会見取材を禁止するというのだ。

この禁止通告は今も有効なのか、折を見て経産大臣の会見の参加申し込みをしてみようと思っている。

入り口で押し問答に

統一教会は「会見」においてメディア選別を行い、特定の記者を排除してきた。

2022年7月11日、京王プラザホテルで教団が最初に行った会見。3日前に起こった安倍晋三元首相銃撃事件の背景に統一教会の問題があると報じられ、社会の関心がピークに達していた時期だ。

この会見で統一教会は、人数制限をした上で大手メディアの記者のみを入場させた。私を含めフリーランスの記者や独立系メディアの記者は入場を許されず、入り口で押し問答となった。

結局、会見場には入れず、多くの締め出されたメディア関係者と会見場の前のロビーで中継映像をチェックした。

「会見返し」

会見終了後、ホテル側と交渉して先ほどまで統一教会が会見を行っていた同じ場所で私が会見を行うことを了承させた。今思うと、ホテル側もよくOKを出したものだと思う。この“会見ジャック”で私は、統一教会の田中富広会長が話していた内容が如何に虚偽に満ちていたかを解説した。

この「会見返し」を複数のメディアが報じてくれた。

同年8月10日、統一教会はFCCJ（日本外国特派員協会）で会見を開いた。通訳との時間差を利用して生放送の「情報ライブミヤネ屋」のスタジオから生ツッコミをした経緯は第5章に書いた。

以後、統一教会は渋谷区松濤の教団本部で会見を行うようになった。会見参加の申請をしても断られ続けた。その一方で、会見場には統一教会の「御用聞き」と指摘されるライターが鎮座しており、教団にとって有利となるような質問をしていたことを記しておく。

