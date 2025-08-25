「金の指輪を自ら溶かしてネックレスに!?」…「お祝いの品」を決して買い与えないドイツ人に学ぶ”究極のプレゼント”とは

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

世代を超えて物を受け継ぐ「究極の節約」

ダグマールさんの祖父は90代。「セーターがほつれたりしても、おじいちゃんは何でも器用に自分でなおしちゃうの。服はほとんど買わない」とのことです。

片付けと節約を徹底している祖父は、孫のダグマールさんに娘が生まれた時も、新たに「お祝いの品」を買ったりはしませんでした。なんと、自分の金の指輪を溶かし、「曽孫のために」と、ハート形のネックレスを自ら作って贈ってくれたそうです。

金を溶かすには技術も必要で、なかなか真似はできませんが、ここまで徹底していると「お見事！」と言いたくなります。節約家のドイツ人は「無闇に物を捨てずに、いい物を親から子に大切に受け継いでいく」というポジティブな例も多いのです。

親の遺品も捨てずに使う

第1章で紹介した、アコーディオン奏者でカメラマンのホルガーさんは、両親が健在の時に「実家の片付け」について何か言うことはありませんでした。でも、数年前に父親が死亡し、親の物を処分しなくてはならない時が来ました。

日本在住のホルガーさんは、妻とともにドイツへ。ゆっくり片付けているわけにもいかないのでいとこ夫婦の手も借り、「きっかり1ヵ月」と期限を決めて家の片付けに取り掛かりました。

幸い、父親は書類をきれいにファイルにまとめ、大事な書類は別に金庫に保管していたため、量は多かったものの整理がしやすかったとのこと。片付けの間の4週間はまるで仕事のように、朝7時半にみんなで朝ごはん、8時半から片付けを始め、ランチ以外はずっと夜まで作業を続ける、という生活だったといいます。

ホルガーさんは「何でも捨ててしまえばいい」と考えるタイプではありません。

「物は大事です。特に親とのつながりのある物は日本に持って帰りました」

豊かな“遺産”

かつて家族で使っていた食器の一部はホルガーさんが日本に持ち帰り、一部は一緒に片付けをしてくれたいとこや家族、親戚へ。ホルガーさんが譲り受けてよかったと感じている物の一つが「母親の手書きの料理レシピ」。

母親はドイツのヌスクーヘン（Nusskuchen）〔註：クルミなどナッツを入れたケーキ〕やグーラッシュ（Gulasch）〔註：牛肉とパプリカや玉ネギを煮込んだシチュー。トマトペーストやクミンパウダーを使う。牛肉ではなく豚肉や鶏肉のものもある〕などの詳細な手書きレシピを残しており、ホルガーさんは日本でもたまに思い出の味を再現するそうです。

故人が大事にしていた物を死亡後に家族が引き継ぐのが自然だと考えるドイツ人は多く、「まだ元気な高齢者に物を捨てさせなくてもいいし、亡くなったら受け継げるものは受け継ぐ」と話してくれた女性もいます。

「ひいおばあちゃんが亡くなった時、残した大量のお皿を家族みんなで分け合ったの。私も好きなお皿をもらって今も使っている」

彼女は子どもの頃、曽祖母が家に飾っていた天使の形の可愛らしい置物が大好きで、遊びに行くたびに眺めていたと話してくれました。曽祖母のお皿を使うたび、子ども時代の思い出も蘇るというのですから、なんとも豊かな“遺産”です。

