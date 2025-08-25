日本人はどんな「死後」を想像しているのか…「死をも超えた関係性」の正体

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

「先祖祭祀」はスピリチュアルケアだった

近年まで、日本人の多くは「死んだら家のご先祖さまになって、長年住んだ家の仏壇で、子孫によってまつられていく」という死生観を持っていた。自身の死後の世界が想像できて、ある意味不安は軽減されていたのではないか。

まず、「時間性」に関するケアとして「死後も続く生」が想定されていたことである。オームス・ヘルマンという宗教学者が日本の祖先崇拝について書いている『祖先崇拝のシンボリズム』という本がある。その中でヘルマン氏は、生者の「成長過程」を、日本人は死者にも同様のものを想定していると説明する。この成長過程を社会学では「ライフサイクル」という。

人間の生には、出生・成長・成熟・老衰・死亡などの生命現象に規定された規則的な推移、つまりライフサイクルがある。日本人には、死後にもこの「ライフサイクル」があって、人は亡くなっても年をとりながら家族（子孫）と関わっていく「死後の生」が想定されている。

そのサイクルとは、「死霊から祖霊化へのプロセス」である。日本人の多くは、死ぬと、子孫によって一周忌、三回忌、七回忌、といった年忌が続けられてきた。私たちは死ぬとそのときから、死後の歳が数えられ意識される。まるで生前に、１歳、２歳と歳を数えるのと同じように、死後の生が想定されている。やがて生前の死亡と同様に、死後の生にも区切りがやってくる。それが“弔いあげ”である。個性を持った個人としての法要が打ち切られ、それ以降は不特定多数の「家のご先祖さま」としてまつられていく。

つまり、日本人の死後には死を超えた生が想定されているのである。死後に先祖になってその後の存在が意識されていくことは「死をも超えた時間性」にあたる。また、死ぬと人間関係がそこで終了するのではなく、子孫から尊敬されつつ墓や仏壇という場で「家の先祖」としてまつられ、関係は続いていく。しかも線香はもちろんのこと毎日生きている人と同様にご飯や水等が供えられている。これは「死をも超えた関係性」にあたるといえるだろう。

また、生者による家規範が働いていて、儀礼には死者自身は手こそ出せないが、生者によって自分の思っているように自律的に遂行されていく。このように、先祖祭祀はスピリチュアルケアの要素を十分に含んでいたといえるだろう。

実は、核家族化が進み、家や先祖意識が薄れたあとの社会に現れた、「桜葬」とそこに集まる人々の活動の中に、まさしくスピリチュアルケアが存在することがわかった。

