『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が8月18日に放送され、あのちゃんが自身がテレビに出演する理由を語るシーンがあった。

【映像】おばあちゃんへの想いを語るあのちゃん

今回は、「おばあちゃんに夏を乗り切ってもらうためのメニュー」を作るクッキング企画。1品目として登場したのは、“食べればねっとり肉じゃが”。平野レミの指導のもと、あのちゃんが一人で調理を担当する展開で、進行はダイアン津田が務めた。

肉じゃが作りが始まると、あのちゃんはたまねぎの薄切りにチャレンジ。包丁を握り見事にスライスするあのちゃんに、津田は「上手やん」と感心の声をあげる。すると、平野レミがカメラに向かって「おばあちゃん見てますかー？」「孫がやってますよー！」とこのコーナーのファンだというあのちゃんのおばあちゃんにアピールしながら手を振ってみせる。

そんななか、あのちゃんはたまねぎをスライスしながら「テレビ出たくなくてもおばあちゃんが見てるから、やったりしてきたんだボクは」とポツリ。津田が「おばあちゃんのためにやろうかなってこと？」と問いかけると、平野も「いい孫だね」と温かく受け止める。

奔放なキャラクターとして知られるあのちゃんの、素直で少し切ない本音。スタジオもやさしく暖かい空気に包まれた。

（あのちゃんねる）