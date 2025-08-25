超悲報…もはや、夏の暑さを回避するのは、絶望的…この先何十億年変わらないと、物理学者が唱える「納得のワケ」

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

なぜこんなに暑いのか

仕事には自転車で通うことにしている。茨城県つくば市にある研究所までの道のりは、坂もなく信号も少ない。自転車通勤にはうってつけだ。片道30分のサイクリングはリフレッシュの時間でもある。豊かな自然と澄んだ空気に包まれる癒やしの時間。ただし、夏を除けばの話だ。

地球はいったいどうしてしまったんだろう。夏は朝から30℃超え。職場につくまでにTシャツは汗でべとべと。ひどいときは気が遠くなることもある。熱中症かもしれない。

自衛手段は少しでも早く家を出ること、そして木陰が続く道を選ぶこと。筑波大学の広大なキャンパスはちょっとした林に囲まれている。それに沿って走るのがベストだ。筑波大学さん、ありがとう。

なぜこんなに暑いのか。地球温暖化のせいだというが、物理学者ならそもそもの原因を考えてみなければならない。

暑さの要因は…太陽が放つ桁違いのエネルギー

そう、暑いのはもちろんあの太陽のせいだ。

地球温暖化というのは、地球の平均気温が1℃上がるかどうかという話をしているわけだが、1600万℃とかいう太陽の中心温度にくらべるとずいぶん微妙な話ではある。太陽の表面でちょっとした嵐でも起きると地球も影響を受けるだろう。何しろ地上のエネルギーの源はほとんどあの太陽だからだ。

太陽は水素を燃料にして燃えている。それも、燃料電池とかではなく、核融合というまったく次元の違う原理だ。太陽の中のほうでは、強大な重力で押しつぶされた水素の原子核が合体してヘリウム原子核になり、そのときにほんの少しだけ余ったエネルギーが放出される。ほんの少しとはいっても通常の火が燃える化学反応よりも100万〜1000万倍も大きなエネルギーだ。

周囲は熱くなって、太陽表面まで出てきてもまだ5800℃で煮えたぎっている。そこから出てくる光が地球にも照りつける。暑いはずだ。もう何十億年も続いていて、今後も太陽の中の水素がなくなるまで続くので当分は終わらない。当分というのもさらに何十億年とかいう話なので、この夏の暑さを救うには絶望的だ。

太陽内では「水爆」に匹敵する燃焼が起きている

しかし、太陽が燃える仕組みが理解されているとは実に驚くべきことではないか。地球から遠く離れた太陽の、それも地球から目で見ることのできる表面ではなく内部で起こっていることだ。

そのエネルギーの源は、薪やガソリンを燃やすとかいう私たちが身近に知っているような燃焼の仕組みとは全然違って、地上ではよほど特殊な条件でないと起こらない核融合とかいう代物だ。

地上で核融合を起こすのは水爆だと聞けばどれだけスケールの違う現象かわかるだろう。爆発ではなく少しずつ安定に燃やしてそこからエネルギーを取り出すことには、人類はいまだに成功していない。二酸化炭素を削減する切り札となりうる技術だが、実現へのハードルはまだ相当高いというのが現状だろう。

水爆に匹敵する燃焼が絶え間なく起こっているという太陽の中だが、もちろん誰かが見に行ってきたわけではない。近づくことすらできないだろう。では、太陽の中のできごとが理解できるようになったのはなぜだろうか。

物理法則が「宇宙」を紐解く鍵

ずっと昔からわかっていたことではない。これは私たち人類が過去数百年にわたって、すべての物質の成り立ちとその物理法則を細かく調べることで得た知識の一つだ。

もともとは、太陽がなぜ光っているのかという問いとはまったく関係ないところでさまざまな実験を通じて積み重ねられてきた知見が、現在の私たちの太陽に関する理解を支えている。

太陽だけではない。夜空にまたたく星は太陽と同種のもので、単に遠いところで光っているだけだということも、人類は最初から知っていたわけではない。さまざまな観測を通じて夜空の星までの距離がわかったことで、それがとんでもなく遠くにある太陽と同じような星なのだという理解に落ち着いたわけだ。

さらによく調べてみると、通常の星よりもさらに遠くでぼんやり輝く天体がある。銀河と呼ばれるこの天体は、実のところ星が集まって渦巻きのような形を作ったものらしい。普通に私たちが見る星は宇宙のすべてでは全然なくて、その向こうにも同じような星の集まりがあるということだ。

観測を進めてもっと遠くを見ると、宇宙の始まりの姿が見えるという。これらのことすべてを、私たちは地球上にいながらにして知ることができる。すごいことではないか。でも、なぜか？ 宇宙で起こる森羅万象はすべて同じ物理法則が支配しており、私たちがその物理法則を知っているからだ。

宇宙の解明はどこまで進んでいるのか...現代物理学が到達した「革命的な仮説」