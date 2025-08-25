Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¥È¡¼¥¯¤µ¤¯Îö¡ª¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙËë´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù¤è¤ê¡¢Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢Ëë´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤éºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤âºÆ½¸·ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡ÙËë´Ö±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¾¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¡¢ÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦³§¼Â¹¸«¤Ï²áµî¤Î¤¢¤ë»ö¸Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎ¾ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤´ÏÓ¤ÎÆÃÊÌÁÜºº´±¡£¤½¤·¤Æ¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡£
¡¡¸ª½ñ¤âÀ³Ê¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡12·î¤Î±Ç²è¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÈºÇ½ª·îÍËÆü¡É¤Ï¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¼¡É ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»³¡õÂçÀô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Ëë´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è²½¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£ÂçÀô¤¬¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ê¤Î»£±Æ¡Ë¤Ï¡¢ºÐ¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤ÉÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢Ê¡»³¤â¡Ö¥¢¥°¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢·àÃæ¤Î³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¡£Àã¸¶¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢Ê¡»³¤¬¡ÖÂçÉ¹¸¶¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÎä¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÀô¤ÏÇú¾Ð¤·¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë²¹¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Ø¤ÎÂ³Åê¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÆ½¸·ë¤Ë´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö°Å°Ç¤Ç¤ÏÌµÅ¨¡×¤È¤¤¤¦³§¼Â¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¡Êº£²ó¤âÅ¨¤ò¡ËÀ©°µ¤¹¤ë³§¼Â¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÌÌÇò¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¡»³¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù¤Ï¡¢12·îÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤éºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤âºÆ½¸·ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡ÙËë´Ö±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¾¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¡¢ÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ª½ñ¤âÀ³Ê¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡12·î¤Î±Ç²è¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÈºÇ½ª·îÍËÆü¡É¤Ï¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¼¡É ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»³¡õÂçÀô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Ëë´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è²½¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£ÂçÀô¤¬¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ê¤Î»£±Æ¡Ë¤Ï¡¢ºÐ¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤ÉÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢Ê¡»³¤â¡Ö¥¢¥°¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢·àÃæ¤Î³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¡£Àã¸¶¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢Ê¡»³¤¬¡ÖÂçÉ¹¸¶¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÎä¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÀô¤ÏÇú¾Ð¤·¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë²¹¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Ø¤ÎÂ³Åê¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÆ½¸·ë¤Ë´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö°Å°Ç¤Ç¤ÏÌµÅ¨¡×¤È¤¤¤¦³§¼Â¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¡Êº£²ó¤âÅ¨¤ò¡ËÀ©°µ¤¹¤ë³§¼Â¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÌÌÇò¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¡»³¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù¤Ï¡¢12·îÁ´¹ñ¸ø³«¡£