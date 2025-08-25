¡ÖÃË¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×±ÊÀ¥Î÷»÷¥¤¥±¥á¥ó¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°Éß¤éÀä»¿
¡¡±ÊÀ¥Î÷»÷¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤é¤¬Àä»¿¡£¡ÖÃË¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÀ¥Î÷»÷¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÈþ½÷¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ ¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼MC½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÀ¸³è7ÆüÌÜ¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¤·¤ó¡Ê28ºÐ¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¾èÇÏ¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤Þ¤¤¤«¡Ê26ºÐ¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤ó¤Ï»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ê¤¯¡Ê23ºÐ¡¿ÈþÍÆ»Õ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤Èµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢º£¤Ï½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¤¨¤ÆÊ¹¤«¤ó¤È¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤·¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²°Éß¤Ï¡Ö¤¨¤é¤¤¡ªÃË¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÎëÌÚ¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¤·¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÀä»¿¤·¤¿¡£