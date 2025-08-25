¾¾²¬¾»¹¨¡¡°û¤ß²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¡¡¡ÖÂÓ¹¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÍÌ¾¤Ê¿Í¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÈ¯¸«¡ª¥¿¥«¥È¥·¥é¥ó¥É¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°û¤ß²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¤Ç¤âÎ©¤Á°û¤ß²°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¾¾²¬¡£ÀèÆü¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÂÓ¹¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²£Ãú¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡×¤È¡¢10¿Í¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÅ¹¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÎÙ¤ÎÃËÀ¤¬¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¤Ï¤¤¤¤¤¾¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¡ÖÌÀÆüÇã¤¦¤è¡×¤È¾¾²¬¤ÏÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢ÌóÂ«ÄÌ¤ê¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇÏ·ô¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅö¤¿¤é¤º¡£¡Ö³°¤·¤¿ÇÏ·ô¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¤¡£³°¤·¤¿¤è¡¢¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿ÍÇÏ¼ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤Ë¡¢¥¿¥«¥È¥·¤ÏÇú¾Ð¡£¾¾²¬¤Ï¡ÖÂÓ¹¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÍÌ¾¤Ê¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£