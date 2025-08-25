茨城県つくば市と東京・秋葉原を結ぶつくばエクスプレス（ＴＸ）が２４日、開業２０周年を迎えた。

この間、沿線の開発が進んで利用客も順調に増加し、街に活気をもたらしてきた。秋には東京駅延伸に向けた調査も始まる予定で、ＴＸや沿線地域は今後も発展する余地を残している。（佐野祐亮）

秋葉原からつくば…最速４５分

ＴＸはＪＲ常磐線の混雑緩和などを目指し、２００５年８月に開業した。秋葉原から埼玉、千葉を経て、つくばまでの約５８・３キロを最速４５分で走る。

利用客は着実に増え、マンションや商業施設などの開発も進行。１０年前と比べた茨城県内沿線自治体の人口（県調査による７月１日現在の常住人口）を見ると、つくば市が約３万５０００人増の２６万２００６人、守谷市が約５３００人増の７万５１人、つくばみらい市が約２４００人増の５万１５３８人と伸びている。

沿線の土地の価値や注目度もさらに上昇。守谷駅から約４キロの野木崎地区は東京ヤクルトスワローズの二軍施設の移転先となり、８月に起工式が行われた。

「ＴＸがなかったら筑波大に通えなかった」

学生らの意識・行動の変容も、ＴＸがもたらしたものの一つだ。「『東京近郊の大学』になった」と語るのは筑波大の永田恭介学長。「東京方面から通う学生が増えた。シンポジウムや共同研究で外国から来た方は東京のホテルに泊まることもある」と明かす。

実際に千葉県流山市の実家からＴＸを利用して筑波大に通う１年の男性（１８）は「東京にも大学にも短時間で行ける。ＴＸがなかったら筑波大に通えなかった」と話す。

ＴＸの利便性がさらに増すとして沿線自治体の期待が高まっているのが東京駅延伸だ。松丸修久・守谷市長が会長となり、沿線１１市区で延伸を求める期成同盟会が昨年末に発足。運営する首都圏新都市鉄道は７月、延伸効果の調査に乗り出すと発表した。

ただ、同社は東京、茨城、埼玉、千葉の１都３県などから出資を受けた第３セクターだ。開業の際に借り入れた膨大な建設費用について、４７年度までに残る約４０００億円を返済する必要があり、どう延伸の資金を賄うかが課題となる。

記念式典

開業２０周年の記念式典が２４日、秋葉原駅で行われた。渡辺良社長が「皆様に支えられてきた２０年。さらにご支援と時には厳しいご指摘をいただきながら、今後も発展していきたい」とあいさつした。