◆高校野球秋季大会静岡県予選 ▽敗者復活戦 静岡北０―３常葉大橘（２４日・草薙球場）

代表決定戦と敗者復活戦の計１３試合が行われた。常葉大橘はエース右腕・小川颯佑（そうすけ、２年）が８安打を浴びながら１１奪三振で初完封。３―０で静岡北を下し６年連続の県切符獲得となった。

橘の１番を背負う小川が９回１０４球を１人で投げ抜き、スコアボードに０を並べた。１７日の科学技術との１回戦（６〇２）で完投しているが、「完封は初めてです」とニッコリ。練習試合でも経験はなく、片平恭介監督（３７）は「これを自信にしてくれれば」と期待をこめた。

２３日の藤枝明誠との代表決定戦でも先発。５回６失点と打ち込まれ、０―７で７回コールド負けした。連投で疲労もあったが、「自分が投げるしかない」と、エースの自覚を胸に登板。球速は１２０キロ台ながら、抜群の制球力でコースを突いた。

負けると終わり。県大会出場が消える。昨秋は県８強と結果を残したが、今春は初戦で藤枝東に５―６で逆転負けを喫している。新チームに切り替わり、同じ失敗を繰り返すわけにはいかなかった。

初回こそ３者連続三振で抑えたが、２回以降は毎回走者を許した。それでもマウンドで粘る。４回には３連打を浴びて１死満塁のピンチも、「１点ならＯＫ」と開き直り、２者連続三振で切り抜けた。

緩急を使い、勝負どころでは胸元を速球で突く。終わってみれば、８安打を許しながらも１１奪三振。「打たれても０点に抑えてくれるんです」と監督は褒めた。

もっとも、小川は「このままでは県大会では通用しない」と反省も。打線も６回２死までノーヒット。計３安打に抑えられた。「チーム力を高めないと」と、投打両面のレベルアップを誓った。（里見 祐司）

〇…敗者復活戦で清水桜が丘は島田を７回コールドで下し、２年ぶりに県大会出場を決めた。先発したエースの安西陸来（２年）は３回１失点と今ひとつだったが、１―０の初回１死二、三塁で中前に落とすなど、５番打者としてバッティングで大きく貢献。今大会からユニホームがクリーム色から濃いベージュに変わっており、「新鮮です」。前身の清水商のＯＢで、変更を決めた松下雄彦監督（４４）は「次に進めて良かった。チームが形になってきました」と目を細めていた。