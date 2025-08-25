戦時下、日本人は国内随一の帝国図書館で何を読んでいたのか？　ランキング上位５冊に入った【意外な本】

太平洋戦争の頃、日本最大の図書館である帝国図書館で読まれた本とは何か？ 戦前の名だたる学者や作家が通いつめ、戦後に国立国会図書館に統合された図書館の閲覧履歴を見てみよう。

まずは、戦前に行われた読書調査とは何かをおさえつつ、戦時下の日本人がどんな本を読んでいたのか、その一端を紹介する（和田敦彦『戦下の読書』から一部編集して引用する）。

読書調査とは何か

戦時下の読書をとらえるために、数多くの読書調査をこれから見ていくこととなるが、まずこの読書調査というものが一体何なのか、はっきりさせておかねばならない。

ここでは読んでいる雑誌や書籍についての質問に対する回答をとりまとめた調査のことを指しているのだが、実際には同じ読書調査という名称で、性質の異なる別の調査を指している事例も多い。

1936（昭和11）年の雑誌『教育』で、村田隆興は読書調査が「今日では殆んど当り前のものとして、何等の顧慮もなく」広がっていると述べる。そのうえで村田は読書調査と一般に呼ばれているものには大きく二種類のものがあるという。

読者に質問し、回答を求める調査と、出版物についての調査、つまり出版物の刊行、販売やその内容についての調査である。今日でも出版物の刊行、販売動向から読者を分析したり、推測したりすることは珍しくないので、それらにも読者調査や読書傾向という言葉があてられてきたことは想像がつくだろう。

ただ、出版物から間接的に読者がうかがえるのは確かだが、書物の内容をいくら細かく検討しても、それが読者に読まれたかどうかは分からないし、書物や雑誌が出版された、販売されたということと、それが誰に、どう読まれたかということはあくまで異なる。

したがって以下では、質問紙の回答を通して読者を調査したもののみを「読書傾向調査」と呼ぶこととし、これを含めた様々な調査の総称として読書調査という言葉を用いる。

本書〔『戦下の読書』〕で大きな関心を向け、追っていくのは、主にこの読書傾向調査なのである。ただここで、読書調査の中のもう一つの「似て非なるもの」に注意しておく必要がある。それが、図書館や各種文庫で貸し出した、あるいは閲覧された図書、雑誌の調査である。

帝国図書館で読まれた上位５冊

これらはここでは「閲覧成績調査」と呼ぶこととする。戦前は館内閲覧のみで館外貸出を行っていない図書館も多く、「閲覧成績」という言葉がよく用いられる。この閲覧成績調査と、読書傾向調査とは、一見似てはいるが大きく異なる。それはなぜか。

図書館の閲覧成績調査は、あくまで選ばれた図書、雑誌を、その図書館のルールの中で読ませる、いわば特殊な「箱」の中での利用調査なのだ。まして戦前においては置かれている本や雑誌は均質ではないし、規模や利用環境もまちまちである。

このためある図書館の閲覧成績は、別の地域にある図書館とは大きく異なる。ある図書館の出した貸出や閲覧の傾向をそのまま当時の読者の傾向と見なすことはとても危険なのだ。例えば下記の表を見比べてほしい。

これは同じ1940（昭和15）年の帝国図書館でよく利用された図書の上位5点と、日比谷図書館の上位5点を月ごとにまとめたものである。

閲覧成績調査と読書傾向調査

見ていただければ分かるように、「みごとな」不一致を示している。同じ地域でかつ豊富な蔵書を抱えた公共図書館でもこの結果であり、地域の公、私図書館や学校、工場の文庫の閲覧成績となればさらに違いは大きくなろう。

貸出、閲覧調査と、読書傾向調査とは方法も性質も大きく異なるが、同じように見なしてしまう事例がしばしば見られる。

児童室の先駆的な設置で知られる日比谷図書館は、『市立図書館と其事業』に児童の貸出、閲覧成績を豊富に掲載、発信していくのだが、例えば先にあげた村田隆興はこれを読書傾向調査と同じく扱っている。

やはりこの頃に同じくこれらの調査を用いて児童の「読書傾向」を論じた水野静雄は、日比谷図書館の児童室は児童が自由に本を選択できるので「何等のさまたげもなく児童心理傾向のあるがまゝ表はれる」とまで言い切る。

しかし、繰り返しになるが、そこは図書館が選んだ図書がずらりと並ぶむしろ特殊な場所であり、そこでの読書をもとに当時の児童の読者を論じるのは飛躍が大きすぎよう。

また児童図書館は「あるがまゝ」に読める場ばかりではない。姿勢を正して黙読する「神聖なる修養室」ととらえる見方も当時は広く見られる。

むろん、読書傾向調査とこれら閲覧成績調査との資料の優劣をここで述べているのではない。大事なのは両者をそれぞれに方法、性質や長短の異なる調査として、読書の歴史の解明に役立てていくことなのである。（後略）

