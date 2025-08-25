¡ÖÎ±ÃÖ½ê¤Ç¶¶ÄÞ¸ù¤ÎÂ©»Ò¤È¥Ð¥ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÇÂáÊá¤ÎÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞÎË¡Ê38¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¤É¤óÄì¡É¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡½¡½2025Ç¯¾åÈ¾´ü ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
¡¡2017Ç¯6·î2Æü¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞÎË¡Ê38¡Ë¡£Ä¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤ËÍ±Í½´ü´Ö¤òËþÎ»¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞ¸ù¡Ê83¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÈà¤Ë¡¢ÂáÊá»þ¤Î¾õ¶·¡¢ÆàÎÉ¤Ë¤¢¤ë°ÍÂ¸¾É²óÉü»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢ÌôÊª¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È2À¤¤Î½Å¤ß¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¶¶ÄÞÎË¤µ¤ó
¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½2017Ç¯6·î2Æü¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÌµÌ¾¤À¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞÎË¡Ê°Ê²¼¡¢¶¶ÄÞ¡Ë¡¡°ì½ï¤ËÌôÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿Í§Ã£¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÛÃÏ½ð¤¬Èà¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ÆÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºë¶Ì¤«¤éÃÛÃÏ¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡£
¡½¡½ºë¶Ì¤«¤éÃÛÃÏ¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶¶ÄÞ¡¡Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÃÏ¹ö¤È¤¤¤¦¤«¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·º»ö¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¡Ö¤ªÁ°¡¢Ã¯¤À¡©¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤â¤¤¤¿¤¾¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤ËËÍ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡£·Ù»¡¤¬Í§Ã£¤òÂáÊá¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¶ÄÞ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡×¿È¸µ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¡Ä
¡½¡½¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢ÁÇÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¶¶ÄÞ¡¡ÃÛÃÏ½ð¤ÇÇ¢¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³ÎÇ§¤·¤Æ·Ù»¡¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¶ÄÞ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÛÃÏ½ð¤ÎÎ±ÃÖ½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿È¸µ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£1ÆüÌÜ¡¢Î±ÃÖ½ê¤Îµï¼¼¤Ë¤ÏËÍ¤È¤â¤¦1¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ1¿Í¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¡¢¥Ð¥ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£Â¾¤Î¿Í¤È²ñÏÃ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¹ñÁª¤äÅöÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÁª¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¿Æ¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»äÁª¤ÎÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬ÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¡£ºÇ½é¤ËÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊ²¤«¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Ó¥Ó¥ê»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÃÏ¸¡¤Ø°ÜÁ÷¤¹¤ë¸îÁ÷¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÈïµ¿¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËËÍ¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢ÃÏ¸¡¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¡£
¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×Î±ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¾ð
¡½¡½Î±ÃÖ½ê¤Ë¤Ï²¿Æü¤°¤é¤¤¡£
¶¶ÄÞ¡¡35Æü¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸Ä¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆþÍá¤Î¤È¤¤â1¿Í¤Ç¡£¿·Ê¹¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿µ»ö¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀµÄ¾¡¢¡Ö½éÈÈ¤À¤«¤é¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤Ç¤â¡¢Êì¤Ï²¿²ó¤«ÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ1½µ´Ö¤â¤·¤Ê¤¤º¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¶¶ÄÞ¡¡ÅÜ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¡¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç»ÜÀß¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤¦²È¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬»ÜÀß¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£
¡Ö2ÅÙ¤ÈÁë±Û¤·¤Î¿Æ¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×Êì¿Æ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡È¸å²ù¡É
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡Êì¿Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡¢¤¢¤ÎÌÌ²ñ¼¼¤ÎÁë¡£¤¢¤ì±Û¤·¤Î¿Æ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2ÅÙ¤ÈÁë±Û¤·¤Î¿Æ¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢Êì¤Ï²ÈÂ²¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢²È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤Ï¡¢ËÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÁêÅö¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½»ÜÀß¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤Ë¤¢¤ë¥ï¥ó¥Í¥¹ºâÃÄ¤Î°ÍÂ¸¾É²óÉü»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³°ìÂò¤Ç¡©
¶¶ÄÞ¡¡Î±ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤«¤é»ÜÀß¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Í¥¹¤Î»ÜÀß¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö°ÍÂ¸¾É¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢±ó¤¯¤ØÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¹¥³¥ß¤âÍè¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯±ó¤¯¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë°ÍÂ¸¾É¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡£
¡¡¤¢¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤ï¤ê¤È¼«Í³¤À¤È¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡£
¡½¡½2017Ç¯¤Î7·î5Æü¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤Î11·î13Æü¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÆàÎÉ¤Î¤Û¤¦¤Ø¡£
¶¶ÄÞ¡¡ÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆàÎÉ¤Î»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤âÆàÎÉ¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¡¢½ÐÄî¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÇÐÍ¥°Ê³°¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â·Ð¸³¡Ä°ÍÂ¸¾É²óÉü¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
¡½¡½°ÍÂ¸¾É²óÉü¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡ºÇ½é¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é1ÃÊ³¬¡¢2ÃÊ³¬¡¢3ÃÊ³¬¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£Á´Éô¤Ç12¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤Ï°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Ø½¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢3ÃÊ³¬¤¬½¢Ï«¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Î¾ÆÆù²°¤È¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ï¥ó¥Í¥¹¤Î»ÜÀß¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¤Ï¡¢Ìô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤¢¤¨¤ÆÌôÊª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¶¶ÄÞ¡¡½¢Ï«Àè¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ»ÜÀß¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½¢Ï«¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤±¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¬°ÍÂ¸¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÌô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼«Âº¿´¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡£
¡½¡½¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ï½éÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤¦¡¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥°Ê³°¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤ä¤ëÁ°¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ÆëÀ÷¤á¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ÆÆù²°¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤¿¤·¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç¤Ï¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÍÏ¤±¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î³Ø¿©¤äÉÂ±¡¿©ÍÑ¤ËÎäÅà¤Î¤Ò¤¸¤400¥°¥é¥à¤È¤«±¬¤Î²Ö600¥°¥é¥à¤ò¡¢1Æü¤Ë3000¡¢4000¤È¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏºáÌÇ¤Ü¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×ÇÐÍ¥¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÎÂ©»Ò¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¼¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢Á´Éô½ð¤ò²ó¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¹©¾ì¤ÎÊýÁ´°÷¤«¤é¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡£¤¼¤ó¤ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤Ç¡×¤Ã¤Æ¡£µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÆÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÊý¡¹¤È¤âÆëÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡Æ±Ç¯Âå¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥ï¥ó¥Í¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î¿Í¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤Á¤âÆ±Ç¯Âå¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÆàÎÉ¤Ë¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡6Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤ò3Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â3Ç¯¤Û¤ÉÆàÎÉ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÆàÎÉ¤ËÍè¤Æ¡¢2Ç¯È¾¤¬²á¤®¤¿º¢¤Ë»ÜÀß¤ò½Ð¤Æ¡¢¶á½ê¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½6Ç¯¤Î´Ö¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÝµ¡¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇÐÍ¥¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏºáÌÇ¤Ü¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«µ¤¤¬°ú¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ç¤·¤¿¡×ÂáÊá¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·
¡½¡½²ÈÂ²¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÂáÊá¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤½¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Á´°÷¤¬Â¾¿Í¹Ôµ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤«¤éÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²ÈÂ²¤Ë¡£
¡½¡½¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î»Ù¤¨¤Ã¤Æ¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢3ÃÊ³¬¡¢12¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂ´¶È¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÓÃæ¤Ç»ÜÀß¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¡Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Á÷¤ì¤¿¤·¡£¤½¤ì¤Ï»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÌôÊª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡»ÜÀß¤¬»ÜÀß¤À¤·¡¢»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º´Ä¶Åª¤ËÌôÊª¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤Ï¾ï½¬À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ë¤Ï½±¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶¶ÄÞ¸ù¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±Âç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¤È¤°Ê¾å¤ÎÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä»ÜÀß¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¶²¤í¤·¤¯¤ÆÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤Îº¢¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò´°Á´¤ËÀä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡ÖËÍ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¡×·¼È¯³èÆ°¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡½¡½°ÍÂ¸¾É²óÉü¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¤Î·¼È¯³èÆ°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌôÊª¤ÎÉÝ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¶ÄÞ¡¡ÌôÊª¤ÎÉÝ¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È·Ð¸³¤·¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢µ®Êý¤Ë¤â¤½¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤·¡¢²óÉü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£²£°ìÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê¤á¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¡¦¥·¡¼¥ó¤À¤±½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸ù¤µ¤ó¤È»³ºêµ®´ÆÆÄ¤ÎÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»³ºê´ÆÆÄ¤È²ñ¤Ã¤Æ¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡Ù¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¸ù¤µ¤ó¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¡¢½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶¶ÄÞ¡¡Éã¿Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥´¥¸¥é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤ÈºÇ¹âÄ¬¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥´¥¸¥é¤¬Ç®Àþ¤òÅÇ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÀäË¾Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁñ¸·¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡£ËÍ¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤¬»£¤é¤ì¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢À¸¤ß¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Éã¿Æ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¹¥ó¥Ã¤ÆÎÞ¤¬°ú¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£Éã¿Æ¤¬¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»ÙÇÛ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¥¸¥é¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¶¶ÄÞ¡¡¤É¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÊ£»¨¤Ç¤¹¤è¡£
»£±Æ¡á»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
Ê¿ÅÄ Íµ²ð