¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡¢Æ±¹ñ·³¤¬½àÈ÷¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¡¢¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò½ä¤ê¡¢Í½È÷Ìò¤ÎÊ¼»Î¤òÃÊ³¬Åª¤ËÆ°°÷¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£·³¤Ï¡¢Ê¼»Î¤Î»Îµ¤¤Î°Ý»ý¤ä¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤¹¤ë¿Í¼Á¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢ºîÀï¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯10·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀïÆ®¤Ï°ìÃÊ¤ÈÄ¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ï¥¤¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¾·½¸Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿Í½È÷ÌòÌó6Ëü¿Í¤¬9·î¾å½Ü¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë11·î¤ÈÍèÇ¯3·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ½È÷Ìò¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£