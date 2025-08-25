渡部篤郎、福田雄一監督『新解釈・幕末伝』龍馬を覚醒させる勝海舟役で出演
俳優の渡部篤郎が、福田雄一監督の最新作『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）で、幕末から明治時代にかけて活躍した政治家・勝海舟役を演じることが発表された。
【画像】映画『新解釈・幕末伝』相関図
「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。ムロツヨシが坂本龍馬に、佐藤二朗が西郷隆盛に扮し、ダブル主演を務める。福田作品に欠かせない山田孝之も桂小五郎役で出演する。
本作の勝海舟は「ひょっこり現れた龍馬の才能を見抜き、覚醒させたメンター」という新解釈で描かれる。渡部も「諸説ある勝海舟のキャラクターを深く掘り下げるというよりは、福田さんが書いた脚本を理解して懸命に演じることだけを心掛けました」と語っている。
同時に出演が発表されたのは、以下のとおり。福田監督作品初出演から常連まで、多彩な顔ぶれが揃っている。
■新キャスト一覧
坂本龍馬の妻・おりょう：広瀬アリス＊福田雄一監督作品初参加
勝海舟：渡部篤郎
岡田以蔵：岩田剛典
大久保利通：矢本悠馬
土方歳三：松山ケンイチ
三吉慎蔵：染谷将太
徳川慶喜：勝地涼
沖田総司：倉悠貴＊福田雄一監督作品初参加
オリジナルキャラ・くノ一茶屋店員：山下美月＊福田雄一監督作品初参加
後藤象二郎：賀来賢人
近藤勇：小手伸也＊福田雄一監督作品初参加
吉田松陰：高橋克実
■渡部篤郎のコメント（全文）
数年前に福田さんの舞台に参加させていただいたご縁もあって、福田監督作品はいちお客さんとしてとても楽しんでいたので、お声がけいただいて感謝しています。
今回は諸説ある勝海舟のキャラクターを深く掘り下げるというよりは、福田さんが書いた脚本を理解して懸命に演じることだけを心掛けました。
福田さんはたくさんのヒット作を生み出しても、また相当な苦労をして最初から作品を作り上げていらっしゃる。そういった姿勢は尊敬しています。
ムロさんはお芝居が軽やかで、福田さんとの信頼関係のもとで求めていることをよく理解して演じていらっしゃいました。
二朗は…別に言うことないんじゃないですか（笑）。私が関わった作品に若い頃から何度か出演してくれていて、何かいい形でサポートできればと思っていたので、とてもうれしかったです。
