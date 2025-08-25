¡ÖÉôÍîº¹ÊÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤«¤éÌµ¤¤¡×¤ÈX¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÄNHKÂçºå¶É¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÉôÍî¤Î¿Í¡¹¤ÎÄñ¹³¤È¡È¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÀ¸³è¡É¡½¡½ÀÄÌÚ¤ë¤¨¤«¡Ö¥Æ¥ì¥Ó·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×
¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ÈÉôÍîº¹ÊÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éÌµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ë¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤ËNHKÂçºå¶É¤Ç¡ÖÉôÍîÌäÂê¤Î100Ç¯¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¡Ø¾®¤µ¤À¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¡¸Ø¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âçºå¶É¡ÊBK¡Ë¤¬³«¶É¤·¤Æ100¼þÇ¯¤À¤½¤¦¤À¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ËµÇ°ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÉôÍîº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ë¡£¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¡¢ÃÏ°èÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¡×¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊüÁ÷¶É¤è¤ê¤âº¹ÊÌÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼èºà¤·ÈÖÁÈ¤âÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Âçºå¶É¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤À¡£
³«¶É100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¸Å¤¯¤Ï1958Ç¯¤Î¤â¤Î¤«¤éÈÖÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÉôÍîº¹ÊÌ¤ÎÍÍÍ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸½¾ì¤¬º£¸½ºß¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÄÉ²Ã¼èºà¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¸«¤ëÁ°¤«¤é¡ÖÈá»´¡×¡Öº¨¤ß¡×¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»×¤¤¤â¤«¤±¤º¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿À¤³¦¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Èïº¹ÊÌÉôÍî¤Î¿Í¤¬¤¤¤«¤Ë¤Ò¤É¤¤º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉôÍî¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÖÉé¤±¤º¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¿åÊ¿¼Ò¤ÎÀßÎ©¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢º¹ÊÌ¼Ô¤Ø¤Î¹³µÄ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉôÍî¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÇÀ¸¶¨¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÀ¸¶¨¤Î»æÂÞ¤Ë¥Ç¥«¥Ç¥«¤È¡ÖÉôÍî²òÊü½»µÈÀ¸¶¨¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢·Õ´§¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì»ý¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¥«¥Ã¥³°¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÆâÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¡Ê°Õ¸«¤Ë¡ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡×¤È¡¢¡Ö½»µÈÀ¸¶¨¡×¤Î¤ß¤ÎÇã¤¤ÊªÂÞ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÏÃ¤È¤«¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö²òÊü±¿Æ°¡×¥´¥ê¥´¥ê¤Ê¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤òµ¤³Ú¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÏÉôÍî¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢º¹ÊÌ¤¹¤ëµ¤¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡Èé¤Ê¤á¤·¤ËÂÀ¸Ý²°¤Ë¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ÒÄ¥¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Ã¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æº¹ÊÌ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡º¹ÊÌ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÉôÍî¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ë½¸Íî¤Î°ÕÌ£¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¡£X¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÉôÍîÆâ¤Î»Ò¶¡¿©Æ²¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Îº¹ÊÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º¹ÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀïÁè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤ÇºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¡Ø¸Ø¤ê¤¦¤ë¤â¤Î ¡ÁÉôÍîÌäÂê¤Î100Ç¯¡Á¡Ù
NHKÁí¹ç¡¡ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ê´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë
¡ÊÀÄÌÚ ¤ë¤¨¤«¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯8·î28Æü¹æ¡Ë