楽天モバイルパーク宮城と京セラドームでの交流戦！　野球が育つ都市で、スポーツ発展の条件を考える

楽天モバイルパーク宮城、初上陸

今年の交流戦は、仙台の楽天モバイルパーク宮城と大阪の京セラドーム大阪に行って、それぞれ横浜DeNAベイスターズとの試合を見た。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である楽天モバイルパークに行くのは初めてで、これで、NPBの本拠地で行ったことがないのが北海道のエスコンフィールドだけになった。

仙台へは折りたたみ自転車を持って新幹線で行くことにした。駅から少し距離はあっても、晴れてさえいれば気ままに街をうろうろできる自転車は、野球場に行くにはもってこいの移動手段だと思う。横浜に住んでいたころも、自転車で横浜スタジアムまでよく行っていたことを思い出す。いまでも神宮球場や、ときには東京ドームにも自転車で行く。ただ、今は横浜スタジアムのチケットを取るのはだいぶ難しくなってしまった。もともとあまり大きな球場でなくキャパシティが３万ちょっと、もう平日でも当日ふらりと入れるようなことはほとんどない。大入りなのは嬉しいことではあるけれど、日にちを決めて球場に行くことが難しいここ数年は、交流戦の時期に足を向けるようにしている。甲子園なんかはもっとチケットがとりづらいだろうし。

東北新幹線の中で、この前日に亡くなった長嶋茂雄氏に関するニュースをいくつか読む。氏を「レジェンド野球選手」として扱うメディアも多かったが、たぶんそういう枠組みで語るのはちょっと難しい人であって、どちらかというと「戦後の日本社会を形作った」という括りの人だ。だから、現役のプロ野球選手に氏のことについてインタビューするのは聞かれた選手も大変そうだと感じる。ならいっそ、社会学者とか当時の新聞記者、アナウンサーなどに聞いたほうがいい。

持って来た自転車に乗って仙台駅から宮城野通を東側に進む。突きあたると宮城野原公園総合運動場。コンテナの積みあがった仙台貨物ターミナル駅を背景に、観覧車を備えた球場の様子が見えてくる。楽天のチームカラーはクリムゾンレッドというえんじ色系の赤で、それが同系色のコンテナととてもよく似合う。球場を右手に見ながら公園を突っ切るその途中に、左手側にたくさんの自転車が停まっている。私もそこに自転車を停めて、初めての仙台の球場に入る。

その日の横浜の先発はアンドレ・ジャクソン投手。今年横浜はアンソニー・ケイ投手とトレバー・バウアー投手との先発の助っ人たちがいい感じに回っている。バウアー投手の勝ち数がうまく伸びないのが残念ではあるものの、イニングをしっかり消化してくれることによって後半以降の試合運びにずいぶん影響してくると思う。その日は楽天の勝利だった。神奈川に縁のある野球ファンからすれば渡邊佳明選手は横浜高校の元監督、渡辺元智氏のお孫さんだし（横浜ファンにとって「お孫さん」と言えばほとんどの場合渡邊選手のことを指しているといっても過言ではない）、六大学フォロワーとしては明治大学の野手として渡邊選手、宗山塁選手、島内宏明選手、阿部寿樹選手などの素晴らしい野手陣を擁するチームとして注目している。

楽天モバイルパークは運用にかなり特徴があることは知っていた。他の多くの球場との大きな違いは２点あって、ひとつは球場に持ちこめる飲食物の制限が非常に厳しいことと、もうひとつは応援が専用のスピーカーからの物に限られ、いわゆるラッパなどの鳴り物応援ができないということ。これらは楽天球団が仙台に拠点をおいたときに行政や住民との間で決まった取り決めが基本にあり、そこから幾度の改定を経て現在の状態に落ち着いたのだという。これらの理由は、近所に大規模な病院があるという理由を聞くこともあるけれど、表向きはあくまでも「新しい応援の形」の提案というものだ。たしかに楽天モバイルパークというのは、海外の、基本はメジャーリーグのスタジアムを目標にしている。空が広く、観覧車や様々な席が設定されている。レフトスタンドに「応援ステージ」を設けてスピーカーで応援歌を流すというのは、韓国のKBOや台湾のCPBLの応援にも通じるものがあった。

食べものについては、球場周辺、公園内のワゴンなどで売られている飲食物には目印のシールがついていて、それらのみが球場内への持ち込み可能なものなんだという。このやりかたを最初に見たときはすこしぎょっとしたけれど、厳密にルールを運用すれば横浜スタジアムでも飲食物の持ち込みは不可となるらしい。とはいえ試合の日には関内駅前で崎陽軒の臨時売店が出るし様々なお店のある繁華街の中にあるスタジアムなので、実質的には禁止にできず、なあなあの運用が続いているということなのかもしれない。たぶん食品衛生法上の問題もあるんじゃないだろうかと思う。

球場グルメとはよく言ったもので、どこの球場でも名物の食べもの飲みものがある。横浜スタジアムは崎陽軒のシウマイにみかん氷、ベルーナドームの狭山茶、神宮のウインナ盛り。東京ドームはなんだろう、モナカアイス？ とにかくグルメを楽しみに野球場に来ている人も少なくないと思う。思えばフィンランドでペサパッロ（フィンランド式野球）の試合を見に行ったときも、やっぱり観客はいろんなモノを食べていた。三塁側のスタンドのすぐ横では巨大なバーベキューグリルでなにやら巨大なソーセージが焼かれていて、それを挟んだパンが売られていた。反対側のスタンドではビールを飲みながらバーベキューにいそしみ、ついでにペサパッロも見れる、というような席もあった。韓国ではチメク（チキン＋メクチュ：ビール）をお供に野球を見るのは当たり前だし、小吃（お手軽グルメ）が発達している台湾もやっぱり球場グルメは盛んだった。

ほかのスポーツで、ファンが競技を見ながら食事のできるスポーツというと相撲だろうか。それは試合の中でどういうふうに時間の流れが進むか、ということにも関係がある。野球は短くても２時間はかかるし、プロ野球なら３時間は当たり前。相撲なんて半日ぐらいやっている。ただ席にいる時間は長くても、実際にプレイに集中しなければいけないシーンというのは相撲も野球もとても限られているので、それ以外はわりあい自由に話し、飲み食いをしている。相撲の升席や、スタジアムのボックス席ではぼんやりとビールを飲んで、プロ野球の席種によっては犬とも遊んだりできる。観客が競技に集中していなくてもいい時間、というのが飲食との相性をよくしているのだと思う。

京セラドームと甲子園から考える「野球」の未来

楽天戦を見に行った次の週、オリックス・バファローズとの第１回戦をテレビで見ていたら、京セラドームにはやたら空席が目立っていた。横浜スタジアムのチケットの取れなさを考えるとなんとももったいなく思ってしまう。ふらりと行って試合を見ても、急いで新幹線に乗ればその日のうちにかえることもできるんじゃないか、と思って調べてみると、東京行きの最終の新幹線は新大阪を21時半くらいに出るらしい。なんとかなりそうだ、とそのままの勢いで、翌日の試合のチケットと新幹線のきっぷをインターネットで買ってしまった。かつては選手が次の試合への移動に間に合うように、という理由で球場が鉄道駅の近くに造られていた時代もあったのになぁ、と歴史に思いを馳せる。

メジャーリーグはその始まりから長らく、アメリカ東海岸のチームのみによって構成されていた。それは単純に、中西部への移動はあまりにも距離がありすぎて、レギュラーシーズンとして試合を行うには移動時間がかかりすぎるから、という理由もあった。第二次世界大戦が終わってしばらくして、飛行機が日常に使えるようになってから、やっとメジャーリーグは西海岸へ進出できた。日本のプロ野球チームが太平洋ベルト上に集中してきたのも、同様の事情があったからだろう。

プロ野球チームがある都市は、そこで毎日の興行が成り立つくらいには人がたくさんいて、なおかつ移動にも便利な場所、ということになる。そういう場所にプロ野球があればこそ、野球選手が新しく育つのだろうし、そうしてまた、彼ら彼女らがさらに野球というスポーツを発展させていく。

スポーツの発展というのは「裾野」も「頂点」のどちらも重要で、その相関というのはちょっと複雑だ。たとえばどれだけ国がお金を出してナショナルチームを鍛えても、それだけではオオタニサンは生まれない。でも、オオタニサンの出現条件に多少なりとも影響を与えているだろう「裾野」（日本で言うと少年野球やリトルリーグ、甲子園、草野球など）はまた、オオタニサンの出現によって再び豊かになる。最近の韓国のナショナルチームの奮わなさ、メジャーリーグで活躍する選手の少なさは、スポーツはエリートだけがやるもの、というふうになってしまっているからなんじゃないか、とも思っている。韓国の高校野球チームは100チーム程度、そうしてそこに所属する選手のほとんどがプロ野球選手を目指しているらしく、数千もの高校が野球部を抱え、さらにそこでプロ野球ではない「高校野球」をやっている日本とは対照的だ。

日本のプロ野球は、シーズン中は12ものチームが一週間のうちの６日間、それをほとんど休まずに試合を開催しつつ、そのいずれもがおよそ３万人の観客を動員している。これをほかの国で再現できるか、と聞かれれば、相当に難しいだろうと答えざるをえない。それでも台湾のプレミア12優勝やチェコのWBC出場、ウガンダ人選手のマイナーリーグ契約などによって、それぞれの国ではそれぞれのやり方で発展の芽が見られる。韓国も国内野球リーグの観客動員の伸びはすさまじく、今シーズンは昨年比17％増程度で推移しているらしい。チケットの売り切れが続出し、実質的に当日券しか買えない外国人などのために専用の当日券が販売されるほどだ。

そういった成功の兆しはいくつもある。日本の青年海外協力隊やNPO団体が道具をもって子どもたちに野球を広めても、残念ながらそれ単体ではなかなか広がらない。場所を作れば彼らはやって来る、というのはフィールド・オブ・ドリームスだけど、その土地の子どもたちが「オオタニサンかっこいい」「フルプかっこいい」と思わないと、なかなかその土壌というのは育たない。メジャーリーグが日本や韓国、イギリスなどで試合を行い、中東・南アジアでの野球リーグの創設を支援しているのも、あるいは日本では佐賀アジアドリームズという独立リーグのチームがインドネシアやシンガポール、スリランカなどアジア各国から有望な選手を集めているのも、読売ジャイアンツがチェコのマレク・フルプ選手と契約したのも、そういった土壌づくりのひとつの形なのかもしれない。

文學界の４月号対談のあと、奥泉光さんと枯木灘とファウルズの話をした。枯木灘というのもファウルズというのも草野球のチーム名だ。私は枯木灘というチームはなんとなく存在を知っているだけで、いっぽうでファウルズというのは多摩美術大学の平出隆先生がやっていたチームなので、ほんの少しだけ知っている。我が家にはどういうわけか昔のファウルズのメンバーに配っていた印刷物をとじた冊子のようなものがあって、それを見ると当時のオーダー表や試合内容を知ることができる。

ちなみに奥泉さんは「ファウルズはガチすぎるんだよ！ スライディングとかするんだもん！」とぼやいていた。よくわからないけど、たぶん枯木灘の人にもスライディングする選手くらい居るんじゃないだろうか……。

８月の５日から高校野球の最大の大会である夏の甲子園、そしてそれが終わると社会人野球最大の大会、都市対抗野球大会が行われる。今年の都市対抗は開催球場である東京ドームを本拠地球場とする読売ジャイアンツの試合スケジュールの関係で日程が後ろ倒しになって、８月の末からになる。またその時期には、東京の神宮球場で全国高等学校定時制通信制軟式野球大会が開かれる。最近はどちらの大会も、動画配信サービスなどで積極的にチームメンバーの情報配信をしている。ここ数年、甲子園ファン以外にも話題になっているのがいわゆる「猛暑問題」で、この時期の屋外スポーツをどうするか、ナイターやドーム球場へ場所の変更はできないのかなどの提案から、もういっそそんな、子どもの苦痛や感動を消費するような大会などやめてしまえというような意見まで飛び交っている。その紛糾が当事者の子どもたちも目にする場所で行われるのが心苦しい。だってこっち側が勝手に見て感動しているわけだから。

リトルリーグの大会、軟式野球など日本には多くの大会があり、夏の甲子園だけがここまで大きく有名になってしまったことによる問題というのもある。それでもやっぱり続いて欲しい。その一点において、なにか対応策を（ルール変更も含めかなり動いてはいるけれど）していかないといけないのだろう。

そういう意味で今回、神奈川県の決勝で昨夏の優勝校である東海大相模に勝って春夏連覇に挑む横浜高校の行った、「毎日の練習時間の削減と休息メニューの見直し」は注目に値する。練習しないと敗けてしまうという焦りを克服したこの実例は、ほかの学校、また別の競技にもきっと大きな気づきとなる。焦りは真剣さを生む。それは生きるために大事であろういっぽうで、軍隊的な、部員同士の上下といった副次的な問題も生んでしまうから。

野球の話とはすこし離れるけれど、アメリカのテキサス工科大学という学校がある。2023年に創立100周年を迎えるアメリカの中では歴史のある大学で、現在は学部生の25％がヒスパニック系となっている。学内には「テキサステック・レッドレイダース」という複合スポーツチームがあり、男子はアメリカンフットボールやバスケットボールが有名だが、女子ではソフトボールが実力を持っている。レッドレイダースのソフトボールチームのエースにNiJaree Canadyという選手がいて、彼女がまたとてつもない選手だ。アメリカは女子のスポーツというとソフトボールがまず上がる。モニカ・アボット投手やクリストル・ブストス選手、あるいは日本の上野由岐子投手のような人がいて、アメリカや日本の女子ソフトボールは世界のトップクラスにいる。これもまた間違いなく「裾野」と「頂点」だ。

