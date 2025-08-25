敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でパドレスと対戦した。7回に新人ダルトン・ラッシングが勝ち越しの3ラン。米記者は「かっ飛ばした」と称えた。

2-2の7回1死一、二塁。ラッシングは、フルカウントから真ん中への甘い球を強振。右翼席へ飛び込む3号3ランを放った。ここまで打率1割台と苦しむ新人の一振りでドジャースが勝ち越し。直近2試合で計3安打に抑えられ、貧打に苦しむドジャースだったが、チャンスで思いもよらぬ“救世主”が現れるかたちとなった。

X上では米記者が次々と速報。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「ダルトン・ラッシングがフルカウントから3ランをかっ飛ばした。そして、ド派手なパフォーマンスをじっくりと楽しんだ」と伝え、AP通信のグレッグ・ビーチャム記者は「ダルトン・ラッシング（?!）が勝ち越し3ラン（!!）」と驚きを伝えた。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は「ダルトン・ラッシングが追い込まれてから粘り、フルカウントからの一球をライトへ叩き込んだ。ド派手なバットフリップに豪快なスイングだ」と殊勲の一発を称えていた。

ドジャースはこの後2死一塁からフリーマンがこの日2本目の本塁打を放って7-2とリードを広げた。



