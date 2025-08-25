今日25日の関東甲信も広い範囲で晴れる見込みです。東京や前橋など最高気温35℃以上の猛烈な暑さとなるでしょう。ただ、午後は変わりやすい天気で、局地的に雨雲が発達するでしょう。激しい雨や非常に激しい雨の降る所も。明日26日も猛暑と天気の急変にご注意ください。

今日25日も猛烈な暑さ 東京は8日連続の猛暑日に

昨日24日の関東甲信は、広い範囲で最高気温が35℃以上の猛暑日となり、特に埼玉県や群馬県など内陸部で38℃台や39℃台の体温を超えるほどの体にこたえる危険な暑さとなりました。東京では37.3℃まで上がり、今年20回目の猛暑日となりました。





今日25日は日中は晴れ間がでるものの、昨日24日より雲が広がりやすいため、猛烈な暑さは昨日24日よりは落ち着きそうです。それでも35℃以上の猛暑日の所があるでしょう。東京、横浜、前橋は36℃、さいたま、長野は35℃まで上がる見込みです。甲府は37℃の予想です。東京では8日連続の猛暑日、今年21回目の猛暑日となりそうです。

午後は天気急変 局地的に激しい雨や非常に激しい雨

今日25日は、気温の上昇と暖かく湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。晴れていても変わりやすい天気となり、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。



今日25日に予想される1時間降水量は多い所で、関東北部と南部で1時間に40ミリ、甲信で1時間に50ミリの予想です。また明日26日6時までの24時間降水量は、多い所で、関東北部と甲信で80ミリ、関東南部で60ミリとなっています。局地的に雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

明日26日も午後は大気の状態が不安定に

明日26日も関東甲信は高気圧に覆われて日中はおおむね晴れるでしょう。引き続き、東京や横浜、前橋、さいたまなどで、35℃以上の猛暑日となりそうです。午後は気温の上昇や湿った空気の影響で、再び大気の状態が不安定となる見込みです。局地的に雨雲や雷雲が発達して、激しい雨や雷雨がありそうです。長野県では非常に激しく降る所があるでしょう。道路が一気に冠水して川のようになったり、車の運転が困難になることもありますので、大雨が予想されている場合にはお出かけの際は十分にご注意ください。