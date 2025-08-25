¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥½¥Ó¥¨¥È¤Î¤è¤¦¤ËÊø²õ¤¹¤ë!?
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×Åª¤Ê·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹ñ¡¹¤Ç¼Ò²ñ¤ËíÂ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬¶ËÂç²½¤·¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Êø²õÀ£Á°¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ËÂ¿¤¯¤Îü¥ÉéºÄü¥¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ......¡£
Í¥½¨¤Ê´±Î½¤ä·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢¶âÍ»¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤´¤È¤ËåÌÌ©¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÍýÁÛÁü¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤â¸½¼Â¤ÈÐªÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥¢¥Ó¡¼¡¦¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¡ØLate Soviet Britain¡Ê¥½¥Ó¥¨¥ÈËö´ü¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¡¢ÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÊÆ±Ñ¤òÉ®Æ¬¤ËÀ¾Â¦³Æ¹ñ¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿¥Í¥ª¥ê¥Ù¡Ê¿·¼«Í³¼çµÁ¡Ë¤Îü¥¸»Àôü¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ³ØÇÉ¡Ö¿·¸ÅÅµÇÉ¡×¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥óÎÏ³Ø¤ò¥³¥Ô¡¼&¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿ô¼°¤È³ÎÎ¨ÏÀ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¸µ¥½Ï¢¶¦»ºÅÞ½ñµÄ¹¥è¥·¥Õ¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¿¿µÕ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¶À¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤ÎÊ£»¨À¡Ê¸Ä¡¹¤Î¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¿´Íý¡¢ÃÏ°è¤ä»º¶È¤´¤È¤Î»ö¾ð¡¢À©ÅÙ´Ö¤ÎËà»¤......¡Ë¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤½ÉÌ¿¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÎäÅ°¤Ç²Ê³ØÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïü¥¿®¶Äü¥¤Ë¶á¤¯¡¢¡ÖÍýÏÀÅª¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¡×À©ÅÙÀß·×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÄË¤ß¤äµ¾À·¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤òÆß¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¤ä¥Í¥ª¥ê¥Ù·ÐºÑ¤Î»Ô¾ì¸¶Íý¼çµÁ¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¥½Ï¢Ëö´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼«¸Ê½¤ÀµÉÔÇ½¤ÊÂÎÀ©¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤È¡£
·ÐºÑ³Ø¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊµÄÏÀ¤ÎºÙÉô¤òÀµ³Î¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Î¼ê¤ËÍ¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½ºß¤Î·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹âÅÙ¤ÊÍýÏÀ¥â¥Ç¥ë¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÍø±×¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤º¡¢³Êº¹¤Ï³ÈÂç¤·¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Ï¿êÂà¤·¡¢ÉÔËþ¤ÈÉÔ¿®¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡£¤³¤ì¤Ï·ÐºÑ³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¤äÏÀÊ¸¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤ò¡Ö¥Æ¥Ã¥¯»ñËÜ¤Î¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¸¸ÁÛ¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²È¤äµÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤¹¤éÉÔ¹çÍý¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢º£¤äÀ¯¼£¤Ø¤Î²ðÆþ°ÕÍß¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡ÊJ¡¦D¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤â¤½¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼ç¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²È¤ò½êÍ¤·¡¢»ÔÌ±¤Î¸¢Íø¤òü¥·ÀÌóü¥¤È¸«¤Ê¤·¡¢¸ø¶¦¤Î°Õ»×·èÄê¤Þ¤Ç¤â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¿Þ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï²Ê³Ø¤Ø¤Î¶¯¤¤ü¥¿®¶Äü¥¤ÈÌÑÁÛ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿´í¤¦¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£±§Ãè°Ü½»¤äÄ¶¿ÍÅª¿Ê²½¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Â¸µ¤Î¼Ò²ñ¤ÎµµÎö¤äÉÏº¤¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤»¤º¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤É¤ì¤Û¤ÉÀºåÌ¤ÊÀ©ÅÙ¤â¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÊ£»¨¤µ¤äü¥ÍÉ¤é¤®ü¥¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿¥¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ô»ú¤ä¥â¥Ç¥ë¤¬¼Ò²ñÀß·×¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï100¡óÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸Ä¡¹¤Î¿Í¡¹¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
À¯ºö¤Î¹ªÀÛ°Ê¾å¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬´í×ü¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·çÍî¤Ëµ¤¤Å¤¯´¶ÅÙ¤ò¼Ò²ñ¤¬¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤À¤±¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Äì¤Ê¤·¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£