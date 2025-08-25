「生徒が授業中に食べたら困る」…2年連続で最高売り上げ『セブンティーンアイス』。躍進のきっかけとなった【学校設置】の高すぎたハードル

自販機アイスとしてお馴染みの『セブンティーンアイス』（江崎グリコ株式会社）は、1983年の発売当初は、他のコンビニアイスなどと同様にショーケースでの販売だった。それを、「様々なシーンで食べられるように」と、自販機限定販売にしたのが1985年のことである。

今年でちょうど40周年となるが、2023年から2年連続で過去最高売上を更新している。その背景には、「学校に設置」という大きなチャレンジがあった。

どんな思いをもって取り組み、どんな苦労を経て学校への展開を進めてきたのだろうか。

発売40周年。始まりはボウリング場から

ショッピングモールや駅など、あらゆる場所で見かけるセブンティーンアイス。

発売開始は今からちょうど40年前の1985年で、商品名のとおり、17歳を中心とした世代に向けたものだった。

「当時は『アイスは小さな子どもが食べるもの』のイメージがありました。なので、ターゲットの年齢を下げたのではなく、むしろ上げたんです。第1号は、その世代が集まるボウリング場でした」と話すのは、江崎グリコ（株）乳業事業部マーケティング部の井上朋美氏。（以下の「」も同じ）

筆者は現在40代だが、幼少期を思い出すと、確かに大人がアイスクリームを食べていた記憶がほとんど浮かばない。

今や、大人がアイスを食べていても違和感はないが、そうした文化が醸成されてきた背景には、セブンティーンアイスの功績も大きいだろう。

学校に設置するまでの壁

そんなセブンティーンアイスが、ここ数年は学校内に数多く設置されるようになってきた。

「メインターゲットである高校生や大学生が“日常的”に過ごす場所なので、かねてから置かせていただきたいとは思っていました。なかなか設置拡大が進まなかったものが、ここ数年で急速に広まっている印象です」

学校への設置台数は2018年と比較して2倍にもなっているとのことで、数字からも急拡大が見て取れる。

確かに、ボウリング場などのアミューズメント施設は学生たちにとっては非日常とも言えるだろう。そこから“日常”にまでアプローチすべく、学校への設置を働きかけたが、最初は門前払いの毎日だったという。

「飲料は必需品と考えられていますが、アイスは『教育に必要ない』といったご意見が多く、お話を持っていっても、話さえさせてもらえないことの繰り返しでした」

そんな中でも諦めず、幾つもの学校にアプローチすると、話だけは聞いてくれるといったケースもチラホラ出てきたそうだ。それでも、好感触と言えるような交渉になることは少なかった。

『生徒が授業中に食べたら困る』にどう対応したのか

「各学校、懸念されているポイントは様々です。例えば、『アイスをこぼしたらどうするの』『溶けて滴れてしまったらどうするの』といったマナー面を懸念されている学校もありました」

高校生ともなれば、アイスを溶ける前にこぼさずに食べられることは誰もが承知。つまりは、アイス自販機の設置自体に後ろ向きであることが透けて見える。この困難な壁を、どのようにして乗り越えて行ったのか。

「先生方から、『生徒が授業中に食べたら困る』といった声をいただくこともありました。その場合は、自販機にタイマーをつけて、昼休みや放課後にだけ販売することもできるとお話しました。他にも『アレルギーで食べられない子が出ると不公平だ』のようなご意見もあったので、アレルギー対応の商品も開発しました」

こうして、学校側の懸念する点に真摯に向き合い解決策を提案し続けた。しかし、井上氏は「何より、学生さんが喜びますよという点を、一生懸命お伝えしてきました」と振り返る。

辛抱と情熱を切らさずに続けてきた学校への設置活動は、やがて実を結び始める。いくつかの学校で設置が決まると、他の学校の対応も軟化してきたのだとか。

井上氏は、「前例があるというのは、こんなに強いんですね」と語った。

こうして、学校へのセブンティーンアイスの進出が勢いを増していく。長く、学校へのプレゼンを行ってきた井上氏は、時代の変化も感じるのだという。

「以前は、タイマーなども含めて『どう制限をかけるか』を気にされる学校も多かったんですが、最近はタイマーを利用している学校も少ないです。先生方も『生徒をどう管理するか』から『生徒にどう喜んでもらうか』に変わって来たように感じます」

学校にあるのが当たり前の世界に

こうして若い世代の非日常だけではなく、日常生活（＝学校）の空間でも楽しめるようになったセブンティーンアイスについて、この先の展望を聞いた。

「セブンティーンアイスが、学校に当たり前にある世界を作りたいです。売上の向上より、アイスがあることで、休み時間や帰りに友達と会話ができる機会がちょっとだけ増えると思います。そうして、学生生活が少しでも豊かに感じられる子たちが増えたら嬉しいですね」

40年の定番商品でありながら、ここ数年で「学校」という大きなハードルを超えたセブンティーンアイス。ボウリング場から始まった物語は今や、学生でなくとも日常的な存在にまでなっている。

後編記事『デビュー40年…売上好調の『セブンティーンアイス』が【ドリンク自販機】をライバル視しない納得の理由』では、そんなセブンティーンアイスの歴史と、自販機限定販売ならではのこだわりに迫る。

(取材・文/Mr.tsubaking)

