これまで整形に費やしたのはなんと2600万円！モデルの「にゃいりん」こと平瀬あいりの生き様に様々な意見が寄せられている。



【写真】「整形課金額2600万」平瀬あいりのビフォーアフター！

平瀬は17日に「整形して人生変わった。28歳、整形課金額2600万。でも正直、20歳でこの顔だったら人生もっとイージーだった。」とXに投稿。以来、24日までに“いいね"は4.6万を超えた。



整形前とのビフォーアフター写真を掲載し、「若さは最強の武器。“バーキンよりも可愛い顔”若いうちに垢抜けしよ。努力するなら今。」と、信念をつづった。



2023年にもビフォーアフター写真をアップしていた平瀬。「『整形は努力じゃない』って貴方も言えますか? 16歳から8年間引越しと警備掛け持ちで寝ずに働きいじめられハシゴから落とされたり真夏の作業で水分補給許されず吐くことも我慢して毎日働き家賃23000円のワンルームに住み質素なご飯でやっと貯めた1000万円 この経験を出来た私は何でも乗り越えられる」と整形前のいじめと、整形費用を貯めるための過酷なバイト生活を明かしている。



これに「努力したのはその顔を作れるようになった医者」「整形という他力本願を努力と言うのか」という声の一方「整形は努力じゃないと言ってるリプ見るけど2600万作る努力って相当だよ」「絶対人にはわからない様な努力をした人にしか言えない言葉なんだよなきっと」「多額なお金を作るのも、術後の辛い痛いダウンタイムに耐え抜くのも怠慢じゃ絶対無理だからね」といった素直に努力を認めるコメントも多く並んだ。現在は雑誌「姉ageha」などでモデルとして活躍している。



（よろず～ニュース編集部）