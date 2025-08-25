プロポーズといえば婚約指輪を用意するのが定番。ただ、実際に指輪のないプロポーズについて女性はどう感じているのだろうか。



【調査結果】指輪以外でもらうなら？1位はプロポーズの王道

株式会社NEXERはこのほど、DIAMOND DOT LABと共同で、全国の女性250人を対象に「指輪無しのプロポーズ」についてのアンケート調査を実施、その結果を公開した。



まず、指輪を用意せずにプロポーズするのはありだと思うかについて聞いたところ、24.4%と約4人に1人が「なし」と回答。理由として「プロポーズと指輪はセットと思ってるから」（10代・女性）、「一度しかないイベントだから王道がいいから」（20代・女性）などの意見が寄せられた。



次に、プロポーズの際に指輪が無かったらどう感じるかについて、58.8％が「指輪がなくても気持ちが伝われば十分」と回答した一方、「ちょっとがっかり」または「とても残念」と感じる人は合計19.6％にのぼった。その理由としては、「なんで？と思ってしまう」（30代・女性）、「もともと用意する気がなかったのか間に合わなかったのか、どちらにせよ計画性がないのかと感じてしまう」（30代・女性）などの声が上がった。



最後に、プロポーズの際に指輪以外にもらったら嬉しいものがあるか聞いたところ、31.6%が「ある」と回答。具体的に何が欲しいか尋ねたところ、最も多かったのは「花束」（45.6%）だった。「赤のばらの花束が理想」（20代・女性）、「花束が一番王道だと思うので」（30代・女性）、「相手からの誠意を感じられるので」（50代・女性）など、プロポーズから花束を連想している女性が多くいるようだ。



（よろず～ニュース編集部）