モデル・タレントのみちょぱこと池田美優（26）が、意外なメイクの裏側を明かし、スタジオを驚かせた。

【映像】「顔は白い」みちょぱの素顔

ABEMAにて8月24日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#84では、「私アレで激変しました！ 衝撃ビフォーアフター」と題し、整形・ダイエット・メイクの力で大変身を遂げた「激変さん」が集結。番組後半、ゲストのレイラさんがメイクによる驚きの変身術を披露する中、みちょぱも自身のメイク事情について意外な告白をした。

「私も1時間半ぐらい（メイクに）かかります」と切り出したみちょぱ。続けて「まず私、顔が白いんで。体これですけど、顔真っ白なんで、茶色に塗らなきゃいけない作業があるんです」と、小麦肌で知られる彼女の意外な素顔について明かした。

この発言に、スタジオからは「まじで！？？？」と驚きの声が上がった。みちょぱは「顔は焼いてないですよ」と強調し、稲垣吾郎から「しみ、そばかすが（気になる）？」と問われると「そうそう。日サロとか行っても外行っても、タオルとか顔にかけるんで」と、顔だけは日焼けから徹底的に守っていることを告白した。