ポルシェ創業一族も「防衛ビジネス」に本格投資を始めた…防衛関連株ブームに乗り遅れた人が知らない「世界の新潮流」

ここ数年で防衛関連株の株価は大きく上昇した。筆頭が、三菱重工や川崎重工、IHIだ。例えば、三菱重工の株価は8月13日に4124円の上場来高値を記録。2023年の500円近辺から約8倍も上昇した。

背景にあるのは、防衛産業を取り巻く環境の変化だ。不安定な情勢に対応すべく、世界全体で防衛関連製品への需要が増えている。ポルシェを実質的に支配する創業一族の持ち株会社・ポルシェSEも8月、防衛事業を強化する方針を発表した。

世界的に成長期待が高まる防衛産業のいまについて、多摩大学特別招聘教授の真壁昭夫氏が解説する。

【全2回の1回目】

日本の防衛産業への期待

8月、オーストラリア政府は、導入予定の次期フリゲート艦に三菱重工業が建造する“もがみ”型の新型艦を選定した。最終選考で同社は、2割ほど価格が低い独ティッセン・クルップ系の新型艦と競ったが、総合的な性能や運用に必要な人員数などが評価された。今回の契約受注は、わが国の産業界にとって重要な一歩だ。

これまで、わが国の防衛関連企業は、事実上、防衛省の需要のみを対象にビジネスを行ってきた。当該産業にとって、国内需要だけで成長性を高めることは難しい。

そのため、重電機や建機などの本業の分野に資源を集中し、防衛分野から撤退する企業は増えた。小松製作所は汎用型の防衛車両、住友重機械工業は次期機関銃案件から撤退した。それは、結果的にわが国の安全保障体制の脆弱性を高めることになる。

一方、現在、世界の安全保障体制は急速に変化している。欧州各国は、ウクライナ戦争の勃発をきっかけに国防費を増やさなければならない。トランプ大統領は、北大西洋条約機構（NATO）加盟国に防衛費を増やすよう求めた。それに伴い、ドイツは財政緊縮策を転換し防衛体制の拡充を急ぎ、関係国との連携体制構築に取り組み始めた。

今回の受注をきっかけに、三菱重工業、NEC、川崎重工業、日本製鋼所や豊和工業などの企業でも、防衛分野で収益獲得機会は増えるだろう。

ただ、課題もある。特に、顧客である海外政府との交渉ノウハウの蓄積は急務である。今回の契約を機に、わが国の防衛関連企業が内外企業と連携し、迅速に需要に応える体制を整備できるか否かが問われる。

実績はレーダー輸出だけだった

2014年以降、わが国の防衛関連産業を取り巻く環境は大きく変化した。

同年、政府は武器輸出の要件を緩和した。当時、中国は台湾海峡や南シナ海で影響力を拡大した。極東地域では北朝鮮が核開発を加速。経済制裁を潜り抜けるため洋上での物資積み替え（瀬どり）も増えた。当時、北朝鮮がミサイルを発射すると、機雷を製造する石川製作所の株価は急騰した。

米英欧豪とわが国は、連携しつつ安全保障体制の強化に取り組んでいる。その流れの中で、わが国の防衛関連機器、装備への需要は増えた。関係国間での機器・装備の相互運用は、調達、メンテナンス、オペレーターの早期習熟など、あらゆる面での効率性向上に必要だからだ。米欧の艦艇建造能力の不足も、三菱重工業や川崎重工業などの日本企業への役割期待を高めた。

今回のオーストラリア向け護衛艦輸出以前の実績は、2014年の三菱電機によるフィリピン向けの防空レーダー輸出だけだった。このレーダーは1970年代から、三菱電機・東芝・日本電気（NEC）が連携して開発し、改良を重ねた。

昨年7月三菱電機は米RTX傘下のレイセオンと米海軍向けの艦艇用レーダーでも供給契約を締結した。今年5月、富士通もロッキード・マーチンとイージス艦用レーダー部品の供給で覚書を交わした。

世界全体で需要が増えている

今回、三菱重工業がオーストラリアから計11隻のフリゲート艦契約を獲得したことで、わが国の防衛機器輸出はレーダーから一歩前進した。

6月、造船分野では国内最大手の今治造船が、2位のジャパンマリンユナイテッド（JMU）の子会社化を発表したばかりだ。JMUは“まや”、“いずも”型の護衛艦を建造している。

他の企業でも、防衛機器の輸出に弾みがつきそうだ。

現在、ウクライナ戦争や中東情勢の緊迫感上昇を背景に、世界全体で防衛関連製品への需要は増えている。

米国では、トランプ政権が艦船の建造能力引き上げを重視し始めた。

中国の船舶建造能力は、米国の200倍以上との試算もある。原子力空母と潜水艦の運営能力向上に造船能力の向上は不可欠だ。米国はわが国の今治造船、韓国のHD現代重工業などに投資を求めているようだ。

欧州では、トランプ政権の防衛費の積み増し要請への対応が急ピッチで進んでいる。

6月、わが国は欧州連合（EU）と本格的な防衛産業協力に関する議論を開始した。パリ航空ショーに合わせて、IHIや川崎重工業、SUBARU、東レ、三菱電機、新興企業で衛星の開発・運用を手掛けるシンスペクティブなどが協議に参加したようだ。

欧州は防衛分野の強化を念頭に、軍民両用の製品・サービス調達でわが国を重要なパートナーとみなし始めた。

ついにポルシェ創業一族も…

需要の取り込みをめざして、供給能力の引き上げを急ぐ防衛大手企業も多い。2024年、スウェーデンのサーブは、生産能力を1年間で2021年比4倍に引き上げると表明した。

小型戦闘機の“グリペン”、携行式の対戦車ミサイルや銃弾などの供給能力を高めた。韓国では、ハンファ・エアロスペースがK9自走砲をオーストラリアやフィンランドなどに輸出し、政府は防衛産業大国になることを目指している。

ドイツでは三菱重工業に競り負けたティッセン・クルップ・マリン・システムズが新規株式公開（IＰＯ）計画を発表し、資金調達を急ぐ。

フォルクスワーゲン（VW）の筆頭株主であるポルシェSEは8月、防衛分野での成長戦略を重視する方針を表明した。

新興の防衛企業を対象とした投資プラットフォームを立ち上げるほか、今後は監視衛星や偵察センサーシステム、サイバーセキュリティなどへの投資も探る。なお、同社はポルシェ創業一族の持ち株会社で、現在VW傘下の自動車メーカー・ポルシェAGも実質的に支配している。

ドイツでは、第2次世界大戦の教訓から防衛産業の育成に慎重論が多かったが、状況は劇変している。

つづく記事〈三菱重工や川崎重工が牽引の防衛関連株ブームの死角…わずか84日で開発を終えた海外勢との「圧倒的な差」〉では、国内の防衛関連企業の課題を中心に解説する。

