李在明（イ・ジェミョン）大統領が石破茂首相との韓日首脳会談において、対米交渉に関する意見交換に多くの時間を割いたと、２４日、魏聖洛（ウィ・ソンラク）大統領室国家安保室長が明らかにした。魏室長はこの日、東京での現地記者会見で前日の首脳会談について「韓日首脳は（少人数会談・拡大会談および）晩餐を含め、約３時間３０分にわたって様々なテーマについて意見を交わした」とし、「少人数会談は当初２０分が予定されていたが、大幅に延びて約１時間行われた」と述べた。

魏室長は「主に日本側から、自国の経験やこれまで感じてきた点を、助言のような形で意見を呈していただいた」とし、「非常に参考になり、大統領も追加で質問したり意見を交わしたりした」と述べた。また、「ちょうど本日（２４日）から我々は対米交渉へと向かうため、大いに参考になったと思っており、日本側に感謝している」と伝えた。

今回の会談について「就任から２カ月で日本を訪問し、韓日シャトル外交を早期に回復した」と総括した魏室長は、２５日（現地時間）の韓米首脳会談に先立ち、韓日協力の強化に意味があると評価した。歴代大統領と異なり、米国より先に日本を訪れたことについては、「日本との良好な関係を築いたうえで米国と協議するという姿勢は、日本だけでなく米国からも肯定的に受け止められるだろう」とし、「日本と米国を結びつけることで、韓日および韓米日協力の強化を実現した意義がある」と述べた。さらに「これまで韓日関係が良好でなかったため、米国主導で韓米日３カ国の協力を推進するケースが多かったが、今回は我々が主導して日本と米国を順に訪問する形となった」と強調した。歴史問題や日本産水産物などの敏感な問題については、「具体的な議論はなかった」とした。

首脳会談後に行われた親睦晩餐会は、和やかな雰囲気の中で行われた。晩餐には、石破首相が好む「特製カレー」、李大統領夫妻に配慮した「安東（アンドン）チムタク」、韓国風のウナギ焼きなど韓国料理のメニューが並んだ。晩餐酒としては、李大統領の故郷である慶尚北道安東（キョンサンプクト・アンドン）の特産品「安東焼酎」と、石破首相の故郷である鳥取県のビールが提供された。

晩餐の席で、大学時代を通じてカレーをよく食べていたという石破首相の話に対し、李大統領は「当時、日本の有名なガールズグループ『キャンディーズ』の歌を聞きながらカレーを食べていた若い石破首相の姿が目に浮かぶ」と親しみを込めて語った。また「石破首相が韓国のラーメンが好きだと聞き、すべてのラーメンを持ってこようとしたが、かさばりすぎて断念した」と冗談を交えた。さらに「二人とも主流派の政治家ではなかったにもかかわらず、多くの逆境を乗り越えてこの場に立ったという共通点がある」との対話があったと、カン・ユジョン大統領室報道官が伝えた。

「夜遅くまでメッセージのやりとりで忙しく、眠れない」と語る石破首相に対し、李大統領は「私もメッセージを送るのに忙しいが、主に仕事を指示する内容だ」と応じ、笑いを誘ったという。両国首脳夫妻は晩餐後、別途設けられた花室で親睦の時間を持ち、石破首相は２０１７年に出版された李大統領の自伝『わたしが目指す韓国』を読んで持参し、サインを求めたと魏室長は伝えた。