¡Ô¡È¥¹¥Þ¥Û¤¸¤Þ¤¤¡É°Â¿´¥¬¥¤¥É¡Õ¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡¼«Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¡£¤Ç¤â¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢º¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¡£¡ÖËÜ¿Í¤ÎSNS¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤¸¤Þ¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡×¤ÈÀìÌç²È¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛµÞ»þ¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª¡¡ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤ä¡ÈÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡É¤Ë
¡Ö¡È²¿¤³¤ì¡©¡É¤Ã¤Æ²èÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÈÆþÎÏÆâÍÆ¤¬°ã¤¦¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡£¤â¤¦·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¤³¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢70Âå¤ÎA»Ò¤µ¤ó¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤µ¤¨¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤ä¡ÈÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¡¢1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥Ë¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿ÁýÅÄÍ³µª¤µ¤ó¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¤¸¤Þ¤¤¡É¤Ç²ÈÂ²¤òº¤¤é¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ID¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥Ë¥¢¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆþÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÈÆþÎÏÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÎÂÇ¤Á´Ö°ã¤¤¤ÈÆþÎÏ¤â¤ì¤¬¸¶°ø¡£¿ô»ú¤ÎÈ¾³Ñ¤ÈÁ´³Ñ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÂçÊ¸»ú¤È¾®Ê¸»ú¤Ê¤É¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
¡Ö°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÆ±¤¸¤â¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤´¤È¤Ë°ã¤¦¿ô»ú¤äÊ¸»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂçÊ¸»ú¤ä¾®Ê¸»ú¡¢µ¹æ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òµ²±¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È¡×¤ÎºîÀ®¤À¡£¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤À¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¸Î¾ã¤äÊ¶¼º»þ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤â¥Î¡¼¥È¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¼êÂ³¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ÆºîÀ®¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿Îã¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ¾³¦¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤«¤é¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤Á¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢¡È²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤¢¤ë°ä»º¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½üÊýË¡¤â²ÈÂ²¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦
£±¡¦1¥Ú¡¼¥¸¤Ë1¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¡µÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë1·ï¤Î¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡×¡¢¡ÖID¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡×¡£
¡Ö1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤Ù¤Æ½ñ¤¯¤ÈÊ¸»ú¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é1¥Ú¡¼¥¸¤Ë½ñ¤¯¤Î¤Ï1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤À¤±¡£3¤Ä¤Î¾ðÊó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÍó¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
£²¡¦ÍÑÅÓ¤â°ì½ï¤Ë½ñ¤¯
¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤À¤±¤À¤È¡¢¸å¤Ë¸«¤¿¤È¤¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¡Ø¸øÌ±´Û¤Î²ñµÄ¼¼¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¡Ù¡Ø¡»¡»¶ä¹Ô¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¥í¥°¥¤¥ó»þ¤ËÆþÎÏ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×
£³¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤ò¿¶¤ë
¡¡¿ô»ú¤Î¡Ö1¡Ê¥¤¥Á¡Ë¡×¤È¾®Ê¸»ú¤Î¡Öl¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤Ê¸»ú¤Ï°Æ³°¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÇ¤Á´Ö°ã¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥Á¡Ù¡Ø¥¨¥ë¾®¡Ù¤Ê¤É¤È¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
£´¡¦Éú¤»»ú¤Î»ÈÍÑ¤âOK
¡¡¥Î¡¼¥È¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ°ìÉô¤òÉú¤»»ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ø¡ú¡Ù¤Ï¡Ø3D¡Ù¡¢¡Ø¡ü¡Ù¤Ï¡Øn¡÷¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¡Ø3D45-n¡÷kf¡Ù¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ø¡ú45-¡ükf¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤òËº¤ì¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡½ÅÍ×¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÝ´É¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¡ÖËèÆü¡¢ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¡¢³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤ÏÀäÂÐ¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß¤ò¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤À¤±¤ÏÎã³°¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢ÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÝ´É¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ç¤â¡È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉµÏ¿¥Î¡¼¥È¡É¤Î³èÍÑ¤ÏÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëº£¤Î¤¦¤Á¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¿È¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»È¤ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤òºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤âÀ°Íý¤Èºï½ü¤ò¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½üÊýË¡¤â²ÈÂ²¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¶ÛµÞ¤Î¤È¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î³èÍÑ¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Î·Ð¸³¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢±Õ¾õ²½¤ä·×²èÄäÅÅ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤À¤È³Î¿®¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤«¡¢²ÈÂ²¤Ë¤É¤¦°ÂÈÝ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤«¤ò¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³°½Ð»þ¤Ï¡¢É¬¤º¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¼ê¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ï¤ß¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÊý¤«¤é¡ÈÌµ»ö¤À¤è¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥¹¥Þ¥Û¤¬¼«¿È¤Î¡È¤ª¼é¤ê¡É¤Ë
¡¡¡È1¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤ËÆ»¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡É¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Îµ¡Ç½¡È¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ÎÅÐÏ¿¡É¤À¡£
¡ÖËü¤¬°ì¤Î¤È¤¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤Î¾ðÊó¤ä»ýÉÂ¡¢ÉþÍÑÌô¤Ê¤É¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¡£³°½ÐÀè¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢µßµÞÂâ°÷¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ë²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤À¤±¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡üAndroid¡§¡Ö¶ÛµÞ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÚÀßÄê¡Û¢ª¡Ú°ÂÁ´¤ª¤è¤Ó¶ÛµÞ¾ðÊó¡Û¤«¤éÅÐÏ¿
¡üiPhone¡§¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éÅÐÏ¿
¡Ö°ìÅÙÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤Ê¤¿¤´¼«¿È¤Î¡È¤ª¼é¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë²ÈÂ²¤ØÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°àú¤ËÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¡È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬1¤Ä¤Ç¤¤¿¤é¤è¤·¡É¤È¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ê¸»ú¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÀâÌÀ½ñ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡¢ÊªËº¤ì¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤éµö²Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³èÍÑË¡¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¤¤ê¤´¤È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤È¤Î¾å¼ê¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þ¤ê¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÊý¤¬¡È¥¹¥Þ¥Û¤ÏÆñ¤·¤¤¡É¤È·É±ó¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¡È¤ª¼é¤êÂå¤ï¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¦¡É¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ØÀ¤³¦°ì´ÊÃ±¡ª¡¡70ºÐ¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·½Ñ¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÀ¾Èþµª
ÁýÅÄÍ³µª¤µ¤ó¡¡¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£¡Ö¥Ñ¥½¥³¥à¥×¥é¥¶¡×ÂåÉ½¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿Ê°Ñ°÷¡£2000Ç¯¤è¤êÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Ç¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¡¢5Ç¯Á°¤è¤ê´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ¼¼¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»È¤¤Êý¤ò»ØÆ³