¡Ö¥¹¥×¥·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º...¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥¹¥×¥·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥¹¥×¥·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÊÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¤³¤È¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖGoogle ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¡ÊSpread Sheets¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¡ÖGoogle ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¡ÊSpread Sheets¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢Google ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±ÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¤ÊÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¤³¤È¡£

Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

