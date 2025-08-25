◇プロ野球セ・リーグ 阪神8-1ヤクルト(24日、神宮球場)

阪神が前日の延長引き分けから一転し、ヤクルトに快勝。チームは優勝マジックを2つ減らし、「16」となりました。

試合後、ヒーローインタビューに呼ばれた才木浩人投手は、8回途中1失点の好投。今季12勝をあげ、「ピンチも打者の方に守ってもらえながらしのげましたし、点も取ってもらえたのですごく良い感じに投げられたと思います」と振り返りました。

1点リードで迎えた6回、2アウト満塁の場面で打席に立った才木投手が押し出しフォアボールを選び、貴重な追加点。そのときの気持ちについては、「これ打ったらおれかっこいいなと思ってました」といいますが、「手が出ませんでした」と球場内を笑わせました。

この日で12勝目を勝ち取り、DeNAの東克樹投手と並ぶリーグトップタイに立った才木投手。防御率1.54もリーグトップです。タイトル獲得に期待がかかる才木投手は「積み重ねですし、野手の方々のおかげもありますし、自分自身の力だけではないかなと思うのでしっかり継続してコンディション良く残りの試合も勝てるように頑張っていきたいと思います」と力を込めました。