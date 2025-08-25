「一時期は男性不信に…」波瑠に主演オファーが途切れない「納得の理由」

一年に2回も連ドラ主演

俳優の波瑠（34歳）が、10月期のTBS系連続ドラマ『フェイクマミー』で元AKB48の川栄李奈（30歳）とともにダブル主演を務める。

同ドラマで波瑠は東大卒の元バリキャリ・花村薫役、川栄は高校中退の元ヤンでシングルマザーでもあるベンチャー企業社長・日高茉海恵（ひだか・まみえ）役を演じる。

正反対の人生を歩んで来た2人だが、薫が茉海恵の娘・いろはの家庭教師となり、いろはの小学校受験日、茉海恵に代わって母親として面接を受け、禁断の「フェイクマミー契約」を結ぶという、ファミリークライム・エンターテインメントが描かれる。

波瑠は今年、1月期ドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ系）でも主演を務め、年間2期の連ドラ主演をこなす。

「波瑠さんが長年所属していた『ホリ・エージェンシー』は社長が高齢ということもあって、事務所をたたみ、親会社であるホリプロの関連会社に吸収されました。波瑠さんの動向が注目されましたが、自身が看板で数人しか所属タレントがいない事務所に移籍。それでも、実力があるので主演のオファーは今後も途切れないでしょう」（テレビ局関係者）

波瑠はもともと、女優志望で芸能界入りしたが、約5年にわたりファッション誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活躍。同誌の専属モデルを卒業すると女優業にシフトし、'15年後期のNHK連続テレビ小説『あさが来た』のヒロインに抜擢され、ここから快進撃を見せる。

一時期は男性不信に……

‘16年には『世界一難しい恋』（日本テレビ系）でヒロイン役、『ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子』（カンテレ・フジテレビ系）で主演、’17年に『あなたのことはそれほど』（TBS系）で主演、'18年に『もみ消して冬〜わが家の問題なかったことに〜』（日テレ系）でヒロイン役を務めた。

同年に主演した『未解決の女 警視庁文書捜査官』（テレビ朝日系）はシリーズ化され、'21年に主演の『ナイト・ドクター』（フジテレビ系）もヒット。'23年に公開のビートたけし（78歳）の小説を実写映画化した『アナログ』でもヒロイン役をつとめた。

「その見た目通りのクールなキャラクターを演じることが多いのですが、感情表現が豊かで、なおかつ繊細な演技。ことごとく役がハマりました。自分の中で、役づくりに対するブレないものを持っているからこそ、俳優としてステップアップを重ねることができたのでしょう」（同前）

プライベートでは、'15年10月に俳優の坂口健太郎（34歳）との交際を一部スポーツ紙で報じられたこともある。しかし、坂口側がかなり強行に男女の関係を否定した。

「心ない坂口さん側の対応に、一時期は男性不信に陥ったと言われていました。しかし、'19年8月、『週刊文春』（文芸春秋）が、当時は齋藤雅弘の名義で現在は倉沢涼央として活動している俳優との宮古島旅行を報じました。波瑠さんの俳優仲間である本郷奏多さん（34歳）の紹介で交際に発展したようですが、その後、まったく交際の行方が伝わらず。現在も交際しているのならば、ゴールインもありそうですし、多忙な波瑠さんの『心の支え』になっているのでは」（芸能記者）

いずれにせよ、波瑠は公私ともに順調なようだ。

