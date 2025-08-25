º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¹Åç¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡© óîÆ£ÌÀÍº»á¡Ö´ËµÞ¡×¹¾ËÜÌÒµª»á¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¡×
¡¡¹Åç¤¬ÃæÆü¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ºÆ¤Ó4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤·¤ÆÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾ï×¢±©ÌéÅÍ¤ÎÊ³Æ®¤¬¸ú¤¤¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë5ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¾ï×¢¤Ï¡¢5²ó¤Þ¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ì²÷Åê¤òÈäÏª¡£6²ó¤Ë°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤Ð¤ì¹ßÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢µß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡24ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤é¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¥Õ¥©¡¼¥à¤âÀè¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¡¢Íî¤Áµå¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥¥ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥«¡¼¥×¤«¤é¤·¤¿¤é¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÂ¸ºß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£
¡¡²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤â¡ÖºòÇ¯¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤âÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥«¡¼¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤Í¡¢¤â¤Ã¤Èµå¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â¤¤¤¤¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ËµÞ¤Î°ÕÌ£¤Ç¥«¡¼¥Ö¤ò1¤Ä³Ð¤¨¤ÆÆþ¤ì¤ì¤Ð¤Í¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£ÆüÅê¤²¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÕ¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤Ê¤¤µå¤ò¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂÎÎÏ¸þ¾å¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù