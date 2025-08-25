¡ÚÉô²¼¤¬¥ß¥¹¤·¤¿¤é¡Û»°Î®¤Ï¡ÖÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡×¡£ÆóÎ®¤Ï¡ÖÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
Éô²¼¤òÀÕ¤á¤Æ¤â¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤
Éô²¼¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ½é¤Ë²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤È¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¼ÁÌä¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬²ñÏÃ¤ò¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
°ìÎ®¤Î¾å»Ê¤¬¤Þ¤º¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»°Î®¡¦ÆóÎ®¤Ï¡ÖÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡×¤«¡ÖÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤ÈµÍÌä¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤¹¤é¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÃÙ¤ì¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤âÀµ¤·¤¤¾õ¶·ÇÄ°®¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Î²ò¼á¤ä¸À¤¤Ìõ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬¼ç´Ñ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢»ö¼Â¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÎ®¤Ï¡Ö»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡×
¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¤Î¾å»Ê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£»ä¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈ¯Ãí¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¡©¡×
Éô²¼¡§¡Ö¶ÈÌ³¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³ÎÇ§¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ýÎÉ¤¤Îã¡Ê»ö¼Â¼ÁÌä¤Ç¡¢¡È»ö¼Â¡É¤òÊ¹¤¯¡Ë
¾å»Ê¡§¡Öºß¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÇ½ªÈ¯Ãí¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡©¡×
Éô²¼¡§¡ÖºòÆü¤Î¸á¸å4»þ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÑ´¹¸ø¼°¡¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡Ê¤É¤¦¤·¤Æ¡Ë¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤º¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ä¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤È¾å»Ê¤È¤Î´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¼Â¼ÁÌä¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¤ÌäÂê²ò·è¤Ï¡Ö¤è¤¤¼ÁÌä¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éô²¼¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÍýÍ³¤òÀè¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ì¤¬¡¢ÌäÂê¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë²ò·è¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
