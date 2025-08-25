石川県産米の早生（わせ）品種「ゆめみづほ」の新米が店頭に並び始めた。

価格は「令和の米騒動」と呼ばれる米価の高騰が始まった昨年と比べ、５キロあたりで１７００円ほど高くなっている。コメの流通価格の指標になるＪＡの「概算金」が大幅に引き上げられたほか、少雨による流通量の減少も懸念されており、新米の流通が本格化した後も米価は高止まりする見通しだ。（古渡彩乃）

５キロ４６２２円

金沢市のスーパーマーケット「どんたく西南部店」のコメ売り場には２３日、ゆめみづほの新米５キロが５０袋ほど積まれ、買い物客が足を止めていた。ただ、昨年の売り始めの約１・６倍となる「４６２２円」の値段を見て二の足を踏む人もおり、主婦（７５）は「新米を食べたいなと思ったけど、値段はあまり下がらない。せめて３５００円くらいだったらいいのに……」と購入を見送った。

同店を含めて県内１２店舗のスーパーを運営するどんたく（七尾市）は、２０日から新米の販売を始めた。ＪＡを介さない卸業者からコメを仕入れているが、昨年産の銘柄米とほぼ同じ価格水準だといい、担当者は「少雨の影響などで店で売れる分は少ないという話も聞く。コシヒカリなどの新米も９月以降出てくるが、価格はゆめみづほと同じくらいか、１００円ほど上がるのではないか」と話す。

集荷競争

米価の高止まりを予想する声が販売現場から上がる背景には、ＪＡがコメを集荷する際に農家に前払いする概算金を大幅に引き上げた事情がある。

県内のＪＡ関係者によると、ＪＡ全農県本部が各ＪＡに示した概算金は、いずれも１等米６０キロあたりで、コシヒカリ２万５２００円、ゆめみづほ２万４３００円、ひゃくまん穀２万７０００円と、昨年比約５〜６割高となった。算出根拠となる肥料代や燃料費といった生産コストの上昇に加え、ＪＡを通さない業者との集荷競争が概算金の上乗せにつながったとみられる。

概算金が増えれば、ＪＡを介さずにコメを確保する卸業者も買い取り価格を引き上げざるを得ないため、店頭での販売価格も高くなる。

認識に差

農業経営や農業ビジネスに詳しい新潟食料農業大の青山浩子教授は、米価の押し上げ要因となる概算金の上昇は県内に限った状況ではないとした上で、「全国的な水不足などで収穫量に不安がある中、集荷したいＪＡは概算金を高くして交渉するしかない」と分析する。今後の米価は、収穫量や消費動向次第で変動する可能性があるという。

昨年来の「米騒動」を巡っては、「これまで安い値段に甘んじるしかなかった生産者と、厳しい値段だと感じる消費者間のギャップが埋まらない状況が続いている」と指摘した。